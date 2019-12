5. Zainstaluj swoje ulubione aplikacje

Ostatni krok to instalacja swoich ulubionych aplikacji. Poleciłbym jednak najpierw zająć się przejrzeniem listy tych aplikacji, które zainstalował wam domyślnie producent komputera. W tym celu przechodzimy do menu Ustawienia -> Aplikacje. Pierwsza opcja to możliwość zablokowania instalacji programów spoza sklepu Microsoftu. Na ten moment raczej nie chcecie się ograniczać tylko do tego źródła programów. Poniżej natomiast możecie sprawdzić co już jest zainstalowane. Polecam skupić się na wszelkiego rodzaju wersjach testowych, różnych narzędziach z nazwą producenta komputera w nazwie oraz innych podobnych pozycjach, które podobno mają poprawić nam jakość korzystania z komputera. Najczęściej jest całkiem na odwrót i tylko uprzykrzają one życie. Jeśli nie jesteście pewni jakiejś aplikacji, to warto wrzucić jej nazwę w wyszukiwarkę i przejrzeć kilka pierwszych linków.

Jeśli pozbyliście się już śmieci z systemu to pora wreszcie zainstalować swoje ulubione aplikacje. Większość z nas zaczyna od przeglądarki internetowej i to jest bardzo dobry trop. W dalszej kolejności mogą to być aplikacje typu pakiet biurowy, komunikator czy gry. Jestem pewny, że akurat z tym punktem sami sobie doskonale poradzicie.

Na koniec mam jeszcze tylko jedna radę. Jak skończycie z instalacją wszystkich aktualizacji i programów, dobrze jest zrobić porządek na dysku. Doskonale nadaje się do tego narzędzie wbudowane w system Windows – Oczyszczanie dysku. Najprościej uruchomić je wciskając klawisz Windows na klawiaturze (lub klikając w menu Start) i zacząć wpisywać nazwę „Oczyszczanie dysku”. Później wybieracie dysk C: i system analizuje jego zawartość. W pierwszym oknie, które się pojawi można jeszcze wybrać dodatkowo opcję „Oczyść pliki systemowe”. Po tym kroku nastąpi kolejna analiza, wzbogacona również o pozostałości po aktualizacjach. Zaznaczając wszystkie opcje na liście i klikając OK, odzyskacie przynajmniej kilka GB miejsca na dysku C:.

Z tak przygotowanym komputerem, dalsza praca powinna być tylko czystą przyjemnością, czego wam serdecznie życzę.