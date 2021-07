5 najlepszych darmowych edytorów tekstu

Wybrałem więc pięć propozycji na skorzystanie z darmowych wersji edytorów tekstu. Dwie z nich to wybór subiektywny, a trzy obiektywny dla osób, które preferują pełny pakiet biurowy w postaci programu do zainstalowania na komputerze na dowolnym systemie Windows, mac OS lub Linux.

Google Dokumenty – darmowy edytor tekstu w przeglądarce

Tak naprawdę na co dzień korzystam w pracy z trzech edytorów – edytor w WordPressie z wiadomych względów, ale zanim tekst do niego trafi do ostatecznej edycji, do jego tworzenia wykorzystuję albo Google Dokumenty, albo Calmly Writer.

Zacznijmy jednak od Google Dokumenty. Jeszcze do niedawna przez wiele ostatnich lat korzystałem też z Libre Office, ale z czasem zauważyłem, iż tylko do wyciągania obrazków z przesyłanych do mnie dokumentów .docx.