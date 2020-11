3D powinno umrzeć, a tymczasem wraca. W wideokonferencjach

3D w telewizorach miało być rewolucją. I z teoretycznego punktu widzenia – mogło taką rewolucją być. W końcu dodanie kolejnego wymiaru do oglądanego obrazu jest rzeczą naprawdę znaczącą. Niestety, w tym wypadku zawiodły dwie rzeczy. Po pierwsze, implementacja. Oglądanie telewizji 3D było na dłuższą metę po prostu niewygodne. Po drugie – zawiódł marketing, który obiecywał klientom doświadczenia, których ta technologia po prostu nie mogła dostarczyć. Poskutkowało to tym, że w zeszłym roku ostatni producent zaprzestał sprzedaży telewizorów z 3D. Można więc było się spodziewać, że technologia ta zostanie odłożona na śmietnik historii i nie będzie stamtąd ruszana do momentu, kiedy postęp pozwoli na naprawdę dobre doświadczenia w 3D. Jednak, jak się okazuje, tak się nie stało. Grupa ludzi próbuje bowiem połączyć 3D z systemem do wideokonferencji.

3D w systemie wideokonferencyjnym. Chyba trochę na to za wcześnie

Holoxica to brytyjski startup, który chwali się tym, że dzięki powszechnie dostępnemu hardware’owi udało im się skonstruować system, pozwalający na tworzenie z dwuwymiarowego obrazu z kamerki trójwymiarowego hologramu. Obraz wyświetlany jest w specjalnym ekranie, nazwanym „Looking Glass”.