Sprawa dotyczy jeszcze 2016 roku, kiedy to rozgrywane były Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Transmisje meczów Polaków czy niektóre w dalszej fazie turnieju transmitowane były w otwartych kanałach TVP 1 i Polsatu za darmo, ale już wszystkie mecze można było śledzić jedynie na nowych kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport 3 dostępnych już odpłatnie.

Dodatkowo, jeśli ktoś korzystał z satelitarnej oferty Cyfrowego Polsatu mógł na kanałach 470 i 471, gdzie odbierane były niemieckie kanały ZDF i Das Erste, również oglądać wszystkie mecze euro 2016, ale bezpłatnie.

Kanały te jednak zniknęły a automatycznej listy po tygodniu od rozpoczęcia mistrzostw, UOKiK uznał więc, że Cyfrowy Polsat tym ruchem chciał utrudnić bezpłatne oglądanie meczów podczas Euro 2016.

Marek Niechciał, prezes UOKiK:

Docierały do nas wówczas sygnały, że konsumenci są rozżaleni, bo Cyfrowy Polsat dokonał zmian bez uprzedzenia. Naszym zdaniem umyślnie utrudniał dostęp do transmisji, aby skłonić konsumentów do skorzystania z oferty spółki. Jeśli zależało im na meczach, mogli się zdecydować zapłacić za dostęp do transmisji.

Wprawdzie odbiór niemieckich kanałów nadal można było aktywować, ale wymagało to ręcznego wprowadzania parametrów, o czym informowaliśmy Was w osobnym wpisie – Cyfrowy Polsat blokuje niemieckie kanały z meczami EURO 2016. Pokazujemy jak to ominąć. Jednak Cyfrowy Polsat nie poinformował o tym swoich klientów.

Marek Niechciał, prezes UOKiK:

Brak rzetelnej informacji o wprowadzonych zmianach i o alternatywnych sposobach uzyskania dostępu do kanałów ZDF i Das Erste powodował dezorientację u konsumentów. Wielu z nich mogło nie wiedzieć, że nadal mogą za darmo oglądać transmisje meczów. W związku z tym mogli niepotrzebnie wydać pieniądze. Nasza decyzja ma być sygnałem dla przedsiębiorców, że takie działania są niedopuszczalne.

UOKiK uznał te wszystkie działania jako naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nałożył karę w wysokości 34 918 515 zł. Cyfrowy Polsat może jeszcze odwołać się od niej do sądu.

