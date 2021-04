3 rzeczy po konferencji Apple, których nie rozumiem. Ktoś mi je wyjaśni?

Jednocześnie M1 nie jest jakimś SoC zesłanym przez niebiosa i chociaż emituje mniej ciepła – dalej potrafi się nagrzać (co pokazują różnice w wydajności Macbooka Air bez wentylatorów i Macbooka Pro z wentylatorami). Macbook posiada dwa wentylatory i znacznie większą powierzchnię do rozpraszania ciepła, co może wskazywać, że M1 będzie osiągać tam lepsze rezultaty niż w iPadzie Pro. Nie chcę tu uprawiać jakiegoś przesadnego czarnowidztwa, ale nie rozumiem, komu i na co 16 GB RAMu potrzebne jest w systemie mobilnym. Ja wiem, że Apple ma swoją politykę, w której iPad ma zastąpić komputer, ale słyszymy to już od lat i patrząc, że w czasie pandemii, kiedy ludzie musieli pracować z domu podskoczyła sprzedaż laptopów, a nie tabletów – raczej jeszcze daleko do spełnienia tej przepowiedni. Moim zdaniem ciężko będzie komukolwiek to wykorzystać i 16 GB w tablecie wygląda więc dla mnie tak samo dziwnie jak w telefonie.

3. Dlaczego Apple włożyło lepszy wyświetlacz do mniejszego, przenośnego urządzenia?

Mówiąc o iPadzie Pro, Apple poświęciło niesamowicie dużo czasu jego wyświetlaczowi Retina XDR, który jest bezpośrednim kontynuatorem wyświetlacza umieszczonego w monitorze Apple. I jest się czym chwalić – 2732 na 2048 pikseli, 2596 stref lokalnego przyciemniania, kontrast 1 000 000:1, ProMotion (120 Hz adaptacyjne), gama kolorów P3, podświetlenie mini LED. I ja rozumiem, że w filozofii Apple iPad jest urządzeniem do tworzenia (montażu filmów i muzyki, obróbki zdjęć i tworzenia grafik) a iMac do konsumpcji, jednak dlaczego w takim razie firma nie postarała się o to, by urządzenie do tworzenia i do odtwarzania nie posiadały tego samego wyświetlacza?