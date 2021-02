2001: Odyseja Kosmiczna – retrorecenzja. Jeżeli nie widziałeś, zobacz

Dzieło to dopełnia monumentalna, świetnie dobrana muzyka. Nie ma jej zbyt wiele w tym dziele, ale wcale nie oznacza to, że jest jej za mało. Jest ona wszędzie tam, gdzie trzeba – a jeżeli już jest, pasuje do wydarzeń obecnie przedstawianych. Chyba każdy zna motyw z wyłaniającą się Ziemią oraz „Tako rzecze Zaratustra” Straussa. Połączenie takiego obrazu oraz bezsprzecznie ogromnego dzieła kompozytora skutkuje zadumą nad wielkością wszechświata.

Podróże kosmiczne, sztuczna inteligencja, przyszłość

Świat pokazany w przyszłości (względem momentu wydania filmu) opisuje rozwiązania i technologie, z których korzystamy dzisiaj. Nie do końca te przewidywania są trafione – zamiast wchodzić do boksów, za pomocą których możemy wykonywać wideorozmowy, możemy je prowadzić z urządzeń, które trzymamy przy sobie. Dziwnie wyglądają również posiłki podawane w formie płynów. Na uwagę zasługuje jednak HAL – komputer ze sztuczną inteligencją, który szybko staje się jednym z powodów niepowodzenia misji, która ma na celu zbadanie jednego z monolitów znajdujących się w kosmosie.

Wizja przyszłości przedstawiona w Odysei Kosmicznej zdecydowanie odbiega od tego, czym dysponujemy obecnie. Dla nas zasadniczo problemem jest w dalszym ciągu… lot na Marsa, choć się do niego mocno szykujemy. Nie dzwonimy do siebie z kabin do wideorozmowy – do tego służy nam znacznie bardziej zaawansowany telefon komórkowy. Można zatem uznać, że oczekiwania co do przyszłości zawarte w filmie… rozminęły się z rzeczywistością w równoległej do naszej linii czasowej.