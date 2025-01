Życie w kosmosie może wcale nie być tak odległe jak nam się do tej pory wydawało. Wręcz przeciwnie, w konkretnym środowisku, może go być bardzo wiele! Teraz NASA chce sprawdzić, jak ono sobie radzi, wyniki mogą wesprzeć przyszłe loty na odległe planety.

W ostatnich latach eksploracja kosmosu nabrała niesamowitego tempa. Plany kolonizacji Marsa, misje na Księżyc czy badania odległych planet stają się coraz bardziej realne. Jednak w tym pędzie ku gwiazdom pojawia się istotne zagrożenie, które może wpłynąć na przyszłość międzyplanetarnych podróży.

Mikroby w przestrzeni kosmicznej: nieproszeni pasażerowie

Każda misja kosmiczna, niezależnie od jej celu, niesie ze sobą ryzyko wprowadzenia ziemskich mikroorganizmów w przestrzeń kosmiczną. Choć może się to wydawać nieistotne, badania przeprowadzone na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) pokazują, że niektóre bakterie i grzyby potrafią przetrwać, a nawet rozwijać się w warunkach mikrograwitacji. Co więcej, niektóre z nich stają się bardziej odporne na promieniowanie kosmiczne oraz inne czynniki, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia astronautów.

NASA

Znów nadeszła pora, aby astronauci stacjonujący na tym obiekcie, wyszli na zewnątrz w celu pobrania ważnych próbek. Tym razem naukowcy się skupią na grzybach oraz bakteriach zebranych w pobliżu wylotów wentylacji powietrza. Niezależnie od starań, które NASA wkłada w czyszczenie ich kosmicznych urządzeń, nie ma szans, aby w trakcie czyszczenia całkowicie się pozbyto mikroskopijnych form życia. Z tego powodu, nawet o Marsie wiemy, że jakieś życie już tam jest. Tak samo jak się to działo w trakcie odkrywania nowego świata, tak i tym razem, ludzkość skaziła nieznane ziemie swoimi mikrobami.

Ta metoda pomoże odpowiedzieć na pytanie: czy to jest obcy?

Spacer w celu zdobycia próbek zostanie wykonany przez parę astronautów, którzy niezaprzeczalnie sami trafią na kolejne tygodnie do laboratoriów. To znaczy na kolejne tygodnie, gdy w końcu uda im się w ogóle wrócić! Chodzi o Suni Williams i Barry'ego "Butcha" Willmore'a, załogę statku Boeinga, który musiał samodzielnie wrócić na Ziemię w czerwcu zeszłego roku. Poza bezpiecznymi ścianami stacji kosmicznej przyjdzie im 30 stycznia spędzić ponad sześć godzin.

Suni Williams i Butch Wilmore; Wired

Ilość zebranych organizmów może naprawdę zaskoczyć. Naukowcy NASA wykonywali już podobną czynność, gdy mieli okazję czyścić urządzenia, które wróciły z misji na Marsa. Odkrycie dostarczyło niesamowitych informacji, które były czynnikiem mobilizującym do poszerzenia świadomości o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą podróżowanie w kosmos. Wówczas odnaleziono ponad 300 000 bakterii, z czego mnóstwo mikrobów zdołało przeżyć surowe warunki panujące w przestrzeni pozaziemskiej. Na ich podstawie sporządzono listę, będzie ona przydatna w przyszłości do rozróżnienia, co przywiozła ludzkość, a co jest rzeczywiście "kosmitą".

Specjalne pomieszczenie do przetrzymywania próbek z księżyca; K. JOY/NASA

Wprowadzenie ziemskich mikroorganizmów na inne ciała niebieskie niesie ze sobą poważne konsekwencje. NASA oraz inne agencje kosmiczne od lat stosują rygorystyczne procedury dekontaminacji sprzętu i statków kosmicznych. Jednak całkowite wyeliminowanie mikroorganizmów jest praktycznie niemożliwe. W związku z tym pojawia się pytanie o etyczne aspekty eksploracji kosmosu i naszą odpowiedzialność za potencjalne skutki wprowadzenia ziemskiego życia w obce środowiska. W tym celu agencje ustanowiły zasady ochrony planetarnej, mające na celu zapobieganie zarówno zanieczyszczeniu innych światów przez ziemskie organizmy, jak i odwrotnie.

Wiedza, która pomoże zadbać o bezpieczeństwo

Eksploracja kosmosu to nie tylko fascynująca przygoda, ale także ogromna odpowiedzialność. Mikroorganizmy, które towarzyszą nam w tych podróżach, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia astronautów oraz dla badań nad pozaziemskim życiem. Dlatego tak ważne jest, abyśmy już teraz podejmowali działania mające na celu minimalizację ryzyka związanego z pasażerami na gapę, a także stworzyli środki na przeciwdziałanie potencjalnym, kryzysowym sytuacjom. Tylko w ten sposób będziemy mogli kontynuować naszą podróż ku gwiazdom w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem potencjalnych ekosystemów innych planet.

