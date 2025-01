Źle się dzieje w social mediach. Czy jesteśmy gotowi na te zmiany?

Pod przykrywką walki z cenzurą Meta rezygnuje z moderacji treści, a to oznacza, że Facebook niebawem zmieni się nie do poznania – i to akurat w momencie, gdy platforma boryka się z zalewem szkodliwych treści, generowanych przez AI. O obecnej kondycji social mediów rozmawiali Patryk Koncewicz i Tomasz Szwast.

Reklama

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w:

Stock image from Depositphotos