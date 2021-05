Żenujący Hejt Park na temat opłaty reprograficznej „Ch… nie poeta”

Niestety dobór gościa oraz argumenty prowadzącego spowodowały, że był to popis żenady, prostactwa, heheszków z jakich śmieje się podpita gawiedź i argumentów (z obu stron), od których mózg mnie boli.

Nie chcę oceniać intelektu i stanu umysłowego gościa, natomiast prowadzący widać bawił się dobrze widząc, że zaproszona osoba ma tyle słabych punktów, iż atakowanie ich jest proste łatwe i przyjemne. A gawiedź piszczy i cieszy się, bo rzeź i wyśmiewanie lubimy jeszcze bardziej niż myślenie.

Kontrast takiego odcinka w porównaniu do np. rozmowy z Mazurkiem czy Gwiazdowskim jest tak olbrzymi, że aż szokujący. Warto też zauważyć, że rozmowy merytoryczne ze świetnymi gośćmi zrobiły naprawdę dobre wyniki, wręcz rewelacyjne wyniki (ok. 300 000 wyświetleń). Zresztą w tym formacie jest naprawdę wiele świetnych odcinków. Niestety ktoś postanowił jednak, że można go zacząć obniżać poprzez prymitywne tematy prowadzone w prymitywny sposób z bardzo dziwnymi gośćmi. Zresztą widać, że Kanał Sportowy zaczyna też romansować z FAME MMA, czyli tworem, który trudni się organizacją walk pato youtuberów i ludzi, których jedynym dokonaniem jest nazwanie kurwą czy złodziejem kogoś w internecie.

Hejt Park o opłacie reprograficznej wyglądał trochę tak jakby ktoś złapał dziecko, które na boisku krzyczy, że jest Lewandowskim. Zapłacił mu 600 PLN postawił przed kamerą i udowodnił, że Lewandowski jest starszy, wyższy, mieszka gdzie indziej i na dodatek jest o wiele lepszym piłkarzem, a ty jesteś “ch…, a nie piłkarz”. Brawo, prawdziwy dziennikarski sukces.

Całą ta rozmowa nie miała najmniejszego sensu, bo ani jedna ani druga strona nie potrafiły użyć merytorycznych i trafnych argumentów. Kręcenie się w kółko teorii prowadzącego, bez dobrej riposty gościa było spektaklem, którego nie dało się oglądać.

A problem z artystami jest realny, opłata reprograficzna nadchodzi i jest bardzo kontrowersyjna ze względu na zmiany w ustawie. Na dodatek sami artyści nie bardzo mają pojęcie o co w tym wszystkim chodzi, kompromitują się używając nietrafionych argumentów i budują tragiczny wizerunek.

Temat jest więc i intrygujący i na czasie. Nie da się go jednak dobrze opowiedzieć i zrozumieć, kiedy udajemy sebiska, bo “jestem prostym chamem i już”. Nie da się rozmawiać merytorycznie, kiedy zaprasza się gościa, o którym się pisze “ch…j nie poeta”. Nie da się wreszcie rozmawiać, kiedy nie chce się słuchać i chociażby próbować zrozumieć inną stronę.

Bardzo cenię sobie Kanał Sportowy za to, że takich rozmów w nim wcześniej nie było. Zaczęły się jednak od momentu, kiedy rozmowa z Najmanem pobiła ich rekordy oglądalności. Pamiętam, że podczas tamtego programu zadzwoniła jakaś pani z prośbą aby nie obniżać do takiego poziomu do tej pory świetnie prowadzonego kanału. Borek z tego co pamiętam również zgodził się z tym, że nie bardzo chce prowadzić takie rozmowy.

Niestety Krzysiek Stanowski, którego cenię za twarde stawianie sprawy i bardzo często super ciekawe i merytoryczne materiały, poczuł się ostatnio jak gladiator na arenie. I zamiast ciekawych programów mamy teraz igrzyska, których poziom jest tak niski, że po 3 minutach wiem kto wygra i ile dostał kasy absolutnie niezdolny do walki przeciwnik.

Parafrazując prowadzącego napiszę “Ch…, a nie Hejt Park”