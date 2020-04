Darmowe 200 GB dla uczniów i studentów w Orange Flex

Zaczynamy od największego pakietu wsparcia dla uczniów i ich rodziców, nauczycieli oraz dla studentów w Orange Flex, którzy to za 1 zł miesięcznie mogą otrzymać aż 200 GB transferu danych do wykorzystania przez dwa miesiące .

François Fallacher, prezes Orange Polska:

– Rozumiemy, że w tym trudnym czasie dostęp do internetu jest niezbędny, szczególnie w przypadku uczniów, studentów i nauczycieli, którzy rozpoczęli w pełni zdalną naukę. Dlatego przez dwa miesiące będą mogli korzystać z nawet 200 GB internetu za symboliczną złotówkę miesięcznie. W ten sposób chcemy wesprzeć równy dostęp do edukacji i wysiłki państwa związane z organizacją życia publicznego w czasie zagrożenia koronawirusem.

Aby skorzystać z dodatkowych 200 GB przez dwa miesiące wystarczy założyć konto w aplikacji Orange Flex, wybrać swój plan za 25 zł, 30 zł, 50 zł, lub 80 zł i przed wyborem metody płatności wprowadzić kod promocyjny EDUFLEX.

Plany w Orange Flex Opłata za plan w okresie rozliczeniowym (miesiąc) 25zł 30zł 50zł 80zł Pakiet GB do wykorzystania w Polsce 15 GB 30 GB 50 GB 100 GB Pakiet GB do wykorzystania w roamingu UE 2,65 GB 3,18 GB 5,30 GB 8,47 GB Połączenia z numerami komórkowymi i stacjonarnymi w Polsce i w roamingu UE bez limitu SMSy, MMSy w Polsce i w roamingu UE bez limitu Social Pass darmowy transfer w kraju do wybranych serwisów społecznościowych

Jako, że te dodatkowe 200 GB będziemy potrzebowali w szczególności do korzystania z internetu na komputerze, wraz z główną kartą, na której będziemy mieli podstawowy, wybrany przez nas plan, możemy domówić kartę dodatkową, którą to będzie można włożyć do routera WiFi czy modemu i udostępnić internet na nasz komputer PC czy laptop.

Aby zweryfikować to, czy możemy z tej promocji skorzystać, w przypadku uczniów i studentów konieczne będzie podanie na prośbę obsługi Orange Flex w aplikacji numeru legitymacji, a w przypadku nauczycieli potwierdzenia zatrudnienia.

To dla nowych klientów, ale obecni klienci również mają taką możliwość i to zupełnie za darmo. Wystarczy, że wyślą swoje zgłoszenie na adres e-mail: eduflex@orange.com, zawierające imię i nazwisko, numer telefonu w Orange Flex i nazwę oraz adres szkoły lub uczelni, w której się uczą czy pracują – to w przypadku nauczycieli, a w przypadku rodziców dane placówki, w której uczy się ich dziecko, no i skan dokumentu potwierdzający powyższe dane.

Darmowe 10 GB dla wszystkich klientów Orange

Orange w marcu udostępnił wszystkim swoim klientom indywidualnym i biznesowym, korzystającym z ofert głosowych na abonament oraz z ofert na kartę darmowe 10 GB transferu danych. W kwietniu opcja ta znowu jest dostępna, nawet dla klientów, którzy skorzystali z niej w marcu.

Aktywacja dodatkowego transferu polega na wysłaniu SMS-a o treści 10GB pod bezpłatny numer 80820, a 10 GB pojawi się na koncie i będzie można z niego korzystać do końca kwietnia.

Darmowe 9 GB dla wszystkich klientów Nju Mobile

Było już coś dla klientów Orange i Orange Flex, ale nie zapomniano też o klientach Nju Mobile. Pakiet 9 GB, który dostępny jest w cenie 9 zł w kwietniu będzie możliwy do aktywacji zupełnie za darmo, zarówno dla klientów abonamentowych, jak i korzystających z oferty na kartę.

Z uwagi na to, że nie udało się udostępnić tej promocji jeszcze w marcu, klienci nju będą mogli go aktywować dwa razy w kwietniu, co łącznie da im dodatkowe 18 GB. W tym celu, osoby korzystające z oferty na abonament wysyłają SMS-a o treści START pod bezpłatny numer 80955, a w przypadku oferty na kartę pod numer 80855.

Darmowy pakiet 9 GB będzie możliwy do wykorzystania w ofertach abonamentowych do końca okresu rozliczeniowego, w którym został on aktywowany, a w ofertach na kartę będzie ważny przez 31 dni.

Światłowody Orange bez umowy lojalnościowej

To były propozycje na internet mobilny, ale jeśli jesteście w lokalizacji, gdzie dostępne są światłowody Orange, na ten trudny czas możecie zamówić sobie internet stacjonarny z prędkością do 300 Mb/s przy danych pobieranych i 30 Mb/s przy danych wysyłanych za 69,99 zł, w cenie dostajemy modem FunBox 3.0.

Co ważne w tej ofercie, nie trzeba podpisywać teraz umowy na 2 lata, nie ma tu tradycyjnej “lojalki”., Co więcej, pierwszy miesiąc nie ponosimy żadnych opłat.

Laptop w ratach 0% na Orange.pl

W przypadku, gdy będziemy potrzebować dodatkowego laptopa w domu, możemy go zakupić w Orange na raty 0%, bez konieczności podpisywania umowy na usługi w ratach 0%. Obecnie w ofercie dostępne są takie modele jak HP 255 G7 (84,95 zł x 20 rat), Techbite ARC (43,45 zł x 20 rat) czy HP Omen 17 (267,45 x 20 rat).

Fundacja Orange edukuje jak uczyć się z domu

Mamy już laptopa i internet do nauki w domu, jednak dla wielu uczniów zdalna nauka bez szkoły to zupełna nowość, zresztą nie tylko dla uczniów, ale i dla ich rodziców, którzy chcą ich w tym wspierać, jak również dla samych nauczycieli.

W tym celu, Fundacja Orange do tej pory przygotowała już kilka zajęć online. Dla dzieci od 23 marca do 9 kwietnia przeprowadziła 6 warsztatów, na których uczniowie z klas 4-6 mogli się uczyć programowania. Ponadto, również seria 6 warsztatów pozwalała przybliżyć młodzieży 12+ postawy modelowania 3d i programowania Arduino i Scratch.

Dla rodziców Fundacja Orange z kolei przygotowała poradnik – Co robić z dziećmi w czasie pandemii? To garść przydatnych porad i wskazówek, jak pomóc dzieciom w tym trudnym okresie, czym je zająć i jak uczulić na niebezpieczeństwa czyhające w sieci.

Nauczyciele też znajdą coś dla siebie na stronach Fundacji Orange. Poradnik – Jak uczyć zdalnie w czasie kwarantanny? wspomoże w tym trudnym temacie tych nauczycieli, co pierwszy raz stykają się z taką formą nauczania podopiecznych. Ponadto nauczyciele mogą zgłaszać się na bezpłatne szkolenia z włączania nowych technologii do lekcji, w ramach projektu „Lekcja:Enter”. W trakcie szkoleń, prowadzonych aktualnie online, poznają możliwości, jakie dają narzędzia cyfrowe w pracy edukacyjnej, także na odległość. Szczegóły i informacje: https://lekcjaenter.pl/strona/19/o-szkoleniach.

Darmowa dostawa zamówień online w Orange

Na koniec ważna informacja związana z ograniczeniami wynikającymi z panującej pandemii koronawirusa. Wszystkie zamówienia usług czy produktów na stronach orange.pl obejmuje darmowa dostawa. Wystarczy złożyć swoje zamówienie przez stronę orange.pl lub przez infolinię pod numerem 801 234 567.

Podobnie rzecz się ma z umowami, operator udostępnił możliwość ich zawarcia w formie e-umowy, którą później otrzymujemy na e-maila – to w przypadku umów bez sprzętu. Z kolei jeśli podpisujemy umowę na usługi mobilne i stacjonarne ze sprzętem, ten będziemy mogli odebrać w najbliższym Paczkomacie, w zasadzie bez dotykania maszyny, dzięki automatycznemu otwieraniu skrytek przy pomocy aplikacji mobilnej.

Co w przypadku, gdy nie mamy w pobliżu Paczkomatu? Wystarczy skorzystać z dostawy pod drzwi kurierem, w takim przypadku przy odbiorze paczki mamy możliwość zapłaty za nią zbliżeniowo kartą płatniczą lub za pomocą BLIK-a. Na ten trudny czas Orange wyłączył całkowicie opcję płatności gotówką.

Artykuł powstał we współpracy z operatorem Orange.