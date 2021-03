Zamiast wydruku… BSOD, Microsoft potwierdza problemy z aktualizacją

Skrót do BSOD

Szczególną estymą użytkowaników Windowsa cieszy się oczywiście BSOD, czyli znany wszystkim „Blue Screen of Death” oznaczający, że nasz komputer z Windows zakończył właśnie pracę w wyniku krytycznego błędu systemu. Tym razem wygląda na to, że Microsoft wprowadził do niego nawet skrót klawiaturowy: CTRL+P…

Pisząc już bardziej serio najnowsza aktualizacja spowodowała problemy posiadaczy drukarek Kyocera, Ricoh i Zebra (choć są też pojedyncze doniesienia o innych) gdzie próba wydrukowania kończy się zawieszeniem komputera. Koncern ze Seattle bada sprawę i jak tylko znajdzie przyczynę dostarczy aktualizację. Na chwilę obecną jedynym remedium na te problemy jest jej odinstalowanie.

Coś kombinują…

Problem w mniejszym lub większym stopniu dotyczy również kilku wcześniejszych wersji, poniżej możecie sprawdzić, czy jesteście zagrożeni:

– wersja 1803 – KB5000809 (17134.2087)

– wersja 1809 – KB5000822 (17763.1817)

– wersja 1909 – KB5000808 (18363.1440)

– wersja 2004 – KB5000802 (19041.867)

– wersja 20H2 – KB5000802 (19042.867)

Coś mi się wydaje, że Microsoft musiał coś więcej grzebać ostatnio przy obsludze drukarek i chyba nie wyszło mu to najlepiej. W moim przypadku jedna z ostatnich aktualizacji na domowym komputerze z Windows 10 popsuła sterowniki do drukarek Brother. W moim przypadku na szczęście nie dochodziło do BSOD, natomiast puszczenie dokumentu do druku kończyło się niekończącym drukowaniem się jakchiś bezsensownych „krzaczków” w ASCII.

