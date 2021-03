Zakupy w zagranicznych sklepach z kartą wielowalutową Cinkciarz.pl

Cinkciarz.pl oferuje dwa rodzaje kart, fizyczną i wirtualną. Dodatkową zaletą tej drugiej jest możliwość wyrobienia jej dosłownie w minutę przy pomocy dedykowanej aplikacji na systemy Android i iOS lub przez stronę WWW. Obie karty wydawane są we współpracy z organizacją płatniczą VISA. To praktycznie gwarantuje wam możliwość płatności w każdym miejscu na świecie. Kartą można robić zakupy w sklepach stacjonarnych i w internecie, a także wypłacać gotówkę z krajowych i zagranicznych bankomatów. Wkrótce zarówno kartę fizyczną jak i wirtualną będzie można też podpiąć do smartfonów i smart-zegarków, czyli płacić nią zbliżeniowo urządzeniami, które zawsze mamy przy sobie.

W przypadku obu wariantów kart nie ma żadnych stałych opłat związanych z ich posiadaniem, więc nawet jak skorzystacie z nich tylko okazyjnie na wakacjach, to nie ma obawy, że przez cały rok będą generowały koszty. I wreszcie obie są bardzo bezpieczne, bo oferują wsparcie dla technologii Visa 3D Secure przy płatnościach w internecie. Ponadto ofertę dostępną w portalu Cinkciarz.pl wyróżnia rozwiązanie, polegające na rozdzieleniu salda rachunku od salda karty. Dzięki temu możecie utrzymywać saldo na karcie dokładnie odpowiadające wydatkom, jakie w danej chwili chcecie ponieść. Dzięki temu nigdy nie zapłacicie więcej niż chcecie. Reszta środków pozostaje bezpieczna. Kolejny poziom zabezpieczenia stanowią indywidualnie ustawiane limity transakcyjne na karcie.

Jak działa karta wielowalutowa?

W zasadzie już sobie o tym napisaliśmy. Na swoim koncie w Cinkciarz.pl mamy portfel walutowy, w którym możemy trzymać nie tylko złotówki, ale również inne waluty jak dolary amerykańskie czy euro. Gdy chcemy zapłacić kartą wielowalutową, np. w zagranicznym sklepie, to wystarczy, że odpowiednią kwotę przesuniemy na rachunek karty za pomocą wygodnego suwaka. Można tego dokonać w aplikacji i trwa to dosłownie sekundę. Co więcej, możemy przelać złotówki albo jedną z 19 walut, decyzja należy do nas. Nawet jeśli przelejemy inną walutę niż ta, w której dokonywana jest płatność, to karta automatycznie dokona konwersji, po atrakcyjnym kursie oferowanym przez fintech. Bez żadnych dodatkowych opłat lub prowizji.

Wszystko to sprawia, że płatność jest bardzo prosta, tym bardziej, że rachunek możemy zasilić błyskawicznie. Można tego dokonać tradycyjnym przelewem lub korzystając z płatności ekspresowych (karty VISA i Mastercard, Google Pay, Apple Pay, BLIK, szybki przelew on-line, PayPal i inne). Trzeba jednak pamiętać, że ta druga metoda zasilenia konta może wiązać się z niewielką prowizją. Później wystarczy tylko przenieść środki na rachunek karty i pozostaje zapłacić w sklepie podając dane karty. W portalu znajdziemy też oczywiście całą historię naszych transakcji, a w razie potrzeby kartę można też chwilowo zablokować, zastrzec lub zmienić limity płatności.