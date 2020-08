Zagraj z nami w Valorant i zgarnij solidny zastrzyk monet w grze!

W Valorant mamy klasyczny arsenał, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – od pistoletów czy rewolwerów, przez strzelby i karabiny maszynowe, a na snajperkach i ciężkiej broni maszynowej skończywszy. Dobór odpowiedniego uzbrojenia to kolejna składowa sukcesu. Ważne, żeby pasował on do naszego stylu gry – nie ma sensu pchać się na otwarte pole ze strzelbą tak samo jak bezsensowne jest „kampienie” z karabinem maszynowym. Przed każdą rundą następuje faza kupowania, w trakcie której gracze planują taktykę, doposażają się za zgromadzoną w trakcie meczu gotówkę (za każdego wyeliminowanego przeciwnika, podłożoną bombę i wygraną rundę są bonusy). Efektywne wykorzystanie tego czasu może mieć ogromny wpływ na przebieg rozgrywki.

Smaczku całości dodają pomysłowe mapy. Aktualnie działania bojowe toczymy na jednej z 4 aren. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, by wymusić na nas pewne taktyki. Ale dają jednocześnie spore pole do popisu jeżeli chodzi o ich realizację. Mistrzostwo oczywiście osiąga się po wielokrotnym rozegraniu meczów na danej mapie – poznanie jej sekretów daje ogromną przewagę nad przeciwnikami, którzy tego nie zrobili.

Valorant łączy najciekawsze cechy popularnych strzelanek sieciowych. I robi to w świetny, unikatowy sposób. Szczególny nacisk położono tutaj na model strzelania, który wymaga umiejętności. Przyzwyczajeni do innych shooterów gracze będą musieli się tutaj wielu rzeczy nauczyć na nowo. I to czyni Valoranta tak świeżym i unikatowym doświadczeniem.

Twórcy ciągle rozwijają swoją produkcję. Najnowsza aktualizacja, która właśnie wylądowała dodaje do gry nowy tryb rozgrywki – FFA Deathmatch – w którym każdy walczy z każdym (bez potrzeby podkładania bomby i z nielimitowaną gotówką). Pokonani przeciwinicy upuszczają apteczki uzdrawiające, a minimapa co 5 sekund pokazuje położenie wszystkich graczy. Kto pierwszy zdobędzie 30 fragów – wygrywa. Wraz z nowym trybem dodano też nową agentkę – Killjoy.

Zainteresowani? Chcemy Was zatem zaprosić do wspólnej zabawy. We współpracy z Riot Games rozegramy mecz Antyweb vs Czytelnicy. Nasz 5-osobowy skład to mieszanka wybuchowa – od kompletnych nowicjuszy, przez fanów FPS-ów, a na jednym valorantowym wyjadaczu skończywszy (zgadnijcie o kim mowa!).

Szukamy wśród Was 5 ochotników, którzy się z nami zmierzą. Nie przejmujcie się, jeżeli nie macie zbyt dużych umiejętności – my też nie mamy (poza jednym, wspomnianym wyjątkiem – ale obiecał używać swoich mocy odpowiedzialnie). Napiszcie nam, dlaczego chcecie z nami zagrać, wypełniając poniższy formularz. Potrzebujemy następujących danych: