Za mało FPS? Game Bar powie Ci, co się dzieje

Xbox Game Bar to jedno z tych narzędzi, które, pomimo swojej użyteczności, wciąż mają spory problem, aby przebić się do zbiorowej świadomości i przekonać użytkowników o swojej przydatności. Microsoft nie zaprzestaje jednak jego rozwoju. Co więcej, nowy update może bardzo mocno pomóc graczom. Dzięki niemu bowiem Game Bar będzie potrafił wskazać, jaka aplikacja działa w tle i jednocześnie obniża wydajność komputera i liczbę uzyskiwanych FPS’ów.

Xbox Game Bar pozwoli ci ubić aplikacje w tle

Windows wprowadza właśnie modyfikację do Game Bar’a, czyniąc z niego coś na kształt Menedżera Zadań. Narzędzie zyskało zupełnie nowy wygląd, pozwalający szybko podejrzeć najbardziej kluczowe elementy systemu, czyli obciążenie procesora, GPU, pamięci RAM czy dysków. Wszystkie informacje mogą być także wyświetlane w postaci grafów, pokazując zużycie zasobów w czasie. Dzięki temu użytkownik, który zajęty jest grą, będzie mógł mieć podgląd na procesy działające w tle. Z poziomu panelu będzie on też miał możliwość wyłączenia tych, które według niego wpływają zbyt mocno na wydajność komputera.

Dzięki tym funkcjom, Game Bar może w końcu stać się nieco bardziej popularnym narzędziem wśród graczy. Do teraz bowiem użytkownicy musieli w takich sytuacjach wciskać alt+tab, wychodzić z gry i włączać klasycznego menedżera. Teraz wystarczy kliknąć klawisz Windows + G, by przywołać menu, z poziomu którego możemy rozwiązać wszystkie problemy.