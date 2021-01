Płacisz za YouTube Premium? Lepiej nie przestawaj

To, co stało się potem, przekroczyło moje najśmielsze oczekiwania. Szybko okazało się, że YouTube Premium to usługa, bez której… trudno jest żyć. Ale nie dlatego, że jest taka dobra – Google dba o to, bym nie czuł się zbyt pewnie w trakcie buszowania po jego podwojach bez opłacania miesięcznego abonamentu. Wszystko dlatego, że YouTube Premium to zwyczajnie sposób na usunięcie reklam z YouTube’a. A. I jeszcze możliwość odtwarzania wideo na wyłączonym ekranie. Tak, można pobierać filmy i ma się dostęp do paru innych usług. Ale mnie to nie przekonało – jak pisałem w innym wpisie na ten temat. Największą zaletą tej usługi jest zdecydowanie święty spokój. I właściwie nic poza tym.

Na moment wyłączenia mi usługi YouTube Premium przygotowałem się zawczasu. I… byłem mocno zaskoczony.

Dwa konta – nie ten sam YouTube

Na jednym z kont nigdy nie miałem włączonej usługi YouTube Premium, choć rzecz jasna usługa mi to proponowała. Miesiąc za darmo – standard. Ale uznajmy, że Google nie wie, że „ja wiem”. Dobrze, świetnie. Na drugim koncie natomiast YouTube Premium zamienił się w tryb Standard i… efekt przerósł moje oczekiwania. Nie brakowało mi wcale zapisywania sobie plików na później – cały czas jestem w mieście, nie zdarza się (chyba, że w garażu), że nie mam dostępu do internetu. Nie podróżuję w środkach komunikacji międzymiastowej, czy samolotami. Tyle dobrego dla mnie. Odtwarzanie plików w tle, bez włączonego ekranu – też mi tego nie brakuje.

Ale to, co stało się z reklamami – dramat. Reklam było w moim odczuciu znacznie więcej, niż na koncie, które nigdy YouTube Premium nie zobaczyło. Wychodzę zatem z założenia, że jest to bardzo wyrafinowana próba… skłonienia mnie do powrotu na łono płatnej wersji usługi. W międzyczasie dostawałem co jakiś czas powiadomienia o tym, że mogę wrócić do YouTube Premium. Świetnie, ale na razie nie chcę. Eksperyment musi trwać.

W około dziesięciominutowym materiale spokojnie mogło być około czterech reklam. Pół na pół oceniłbym stosunek tych zdatnych do wyłączenia oraz tych, które trzeba obejrzeć, aby móc kontynuować. Przerwałeś oglądanie filmu i powracasz do niego za kilka minut? Bum, reklama. Na koniec filmu – również reklama. Rzadko kiedy zdarza się, że występuje materiał, w którym na samym początku również nie ma reklamy. Chyba, że któryś został zdemonetyzowany – wtedy rzecz jasna treści sponsorowanej nie zobaczymy.