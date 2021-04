Xiaomi Mi 11i, Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Lite, Mi 11 Ultra, a do tego Mi Band 6. Robi się tłoczno, a to z całą pewnością nie koniec premier Xiaomi na najbliższe tygodnie i miesiące. Jednak nie samymi smartfonami człowiek żyje. Chińska firma zdaje sobie z tego doskonale sprawę i w swoim katalogu produktów oferuje szereg sprzętów elektronicznych, które cieszą się sporym zainteresowaniem także w Polsce. Dziś, polski oddział Xiaomi zaprezentował nowe telewizory oraz projektor cyfrowy, które w najbliższym czasie pojawią się w sklepach.

Xiaomi Mi TV P1

Najnowsza linia telewizorów Mi TV P1 dostępna jest w czterech rozmiarach: 55, 50, 43 i 32 cali. W modelach 55-, 50- i 43-calowych ekrany posiadają rozdzielczość 4K UHD ze wsparciem Dolby Vision. Dodatkowo, dwa największe warianty 55 i 50 cali obsługują HDR10+. Wszystkie trzy modele oferują technologię MEMC, poprawiającą płynność ruchu i ograniczającą opóźnienia. 32-calowy telewizor Mi TV P1 charakteryzuje się rozdzielczością 1366 x 768 pikseli.

Wszystkie telewizory Mi TV P1 działają w oparciu o system Android TV (32 cale Android TV 9, pozostałe Android TV 10), oferują wsparcie dla Google Chromecast, Miracast oraz Asystenta Google. Wszystkie modele są wyposażone w system Android TV i mają zainstalowane popularne aplikacje, takie jak Netflix, Prime Video i YouTube1. Telewizory w rozmiarach 55, 50 i 43 cali mają dodatkowo wbudowany mikrofon pozwalający na wydawanie polecenia głosowe telewizorowi.

Xiaomi Mi TV P1: Specyfikacje

Mi TV P1 32 cale Mi TV P1 43 cale Mi TV P1 50 cali Mi TV P1 55 cali Wymiary (razem z podstawą) 733 x 180 x 479 mm 962,2 x 205,2 x 624,6 mm 1117,2 x 276,8 x 710,6 mm 1243,9 x 782,2 x 285,3 mm Wyświetlacz 1366 x 768, HD 8-bit 3840 x 2160, 4K UHD 1,07 miliarda kolorów HDR10 Dolby Vision MEMC 3840 x 2160, 4K UHD 1,07 miliarda kolorów Gamut: 88% NTSC HDR10+ Dolby Vision MEMC 3840 x 2160, 4K UHD 1,07 miliarda kolorów Gamut: 88% NTSC HDR10+ Dolby Vision MEMC Bezramkowy LED, odświeżanie 60 Hz Global dimming Audio 5 W + 5 W 10 W + 10 W Dolby Audio i DTS-HD System Android TV 91 Google Assistant2 Android TV 10 Głosowy Google Assistant PatchWall5 Chromecast Miracast Zainstalowane Netflix, Prime Video i YouTube RAM + ROM 1,5 GB + 8 GB 2 GB + 16 GB Łączność Bluetooth 5.0 2,4 GHz / 5 GHz Wi-Fi Wejścia i kontrola HDMI x 3,

w tym

1 x HDMI ARC HDMI x 3, w tym 1 x HDMI eARC Ręczny wyłącznik mikrofonu USB 2.0 x 2 Ethernet 100 Mbps Tuner cyfrowy (CI + karta) Przycisk zasilania Pilot 360° Bluetooth z przyciskami Google Assistant, Netflix i Prime Video W komplecie Mi TV P1 x 1; pilot 360° Bluetooth x 1; podstawa x 2; Instrukcja użytkownika x 1; komplet śrub x 1; kabel zasilający x 1; karta gwarancji x 1

Cztery nowe telewizory Xiaomi Mi TV P1 w polskich sklepach pojawią się w maju. W chwili obecnej nie są podane ich ceny.

Mi Smart Projector 2 Pro

Xiaomi pokazało też niewielki projektor o rozdzielczości Full HD z wbudowanymi 4 głośnikami oraz jasnością 1300 ANSI lumenów. Ma to być pełnoprawne urządzenie multimedialne oparte na systemie Android TV 9.0 pozwalające na wyświetlanie obrazu o przekątnej od 60 do 120 cali. Co więcej, posiada mechanizm samoczynnego ustawiania ostrości oraz korekcji wymiarów ekranu, tak aby zawsze proporcje były idealne niezależnie od położenia urządzenia. Mi Smart Projector 2 Pro w sklepach pojawi się 29 kwietnia i będzie dostępny za 4199 zł.