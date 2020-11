Xiaomi Mi Box 4S Pro: nowa przystawka z Androidem obsłuży obraz 8K!

Przystawki do telewizorów z każdym rokiem cieszą się coraz większą popularnością. Owszem — coraz więcej z nas ma w domach telewizory z funkcjami smart, ale jednak trudno jest przejść obojętnie obok tego, że sprzęty te dość szybko się starzeją. I po kolejnej aktualizacji aplikacje VoD zaczynają niedomagać, a całe menu działa tak ociężale, że nawet najbardziej cierpliwi zaczynają się irytować. Zamiast wydawać kilka tysięcy złotych na nowy telewizor, można po prostu dokupić przystawkę która pozwoli nam cieszyć się naszym urządzeniem bez nerwów. Przystawki Xiaomi Mi Box od lat cieszą się ogromną popularnością — a teraz chiński gigant wprowadza na rynek najnowszą z nich. Mi Box 4S Pro, która jest jednym z pierwszych tego typu urządzeń oferujących streaming w 8K!

Xiaomi Mi Box 4S Pro: przystawka z Androidem oferująca streaming w 8K

Xiaomi Mi Box 4S Pro to ulepszona wersja kultowego Mi Boxa 4S (będącego tym samym, co Mi Box S, ale w nowym kolorze). Tym razem sprzęt oferuje 16 GB pamięci na dane oraz 2 GB RAM. Do tego jest wsparcie dla komend głosowych oraz HDMI 2.1, zaś jego design jest utrzymany w skrajnie minimalistycznym stylu. Ale to komplement — bo przecież wszyscy wiemy, że mniej znaczy więcej. Więcej szczegółów na temat urządzenia na ten moment nie znamy, ale podano także cenę urządzenia. Mi Box 4S Pro wyceniony został na 399 juanów, czyli około 230 złotych. Myślę, że jak za przystawkę oferującą wsparcie dla 8K to świetna cena. A nawet dla upgrade’u ze „zwykłego” 4S to fajna cena, biorąc pod uwagę, że tutaj mamy nie 8, a 16 GB wbudowanej pamięci na dane. Smutna informacja jest taka, że — jak informuje Android Authority — na ten moment nie ma żadnych planów sprzedaży urządzenia na rynku globalnym.

