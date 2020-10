Za wersję Pro z oczyszczaczem powietrza z kolei, na start musimy już wyłożyć 279,00 zł i później w 24 ratach po 100 zł, co daje nam łącznie po 2 latach 2 679,00 za cały zastaw. Ten sam zestaw w sklepie kosztuje obecnie 3 148,00 zł, a więc 469,00 zł drożej.

Jak widać, oba zestawy udało się w Play wycenić dość korzystnie, najlepiej wygląda to w przypadku Xiaomi Mi 10T 5G ze słuchawkami. Wprawdzie dopłacamy tu sporo w abonamencie, bo 75 zł miesięcznie, ale różnica w cenie sprzętu pozwala obniżyć ten miesięczny koszt abonamentu do 50 zł, a to już akceptowalny poziom u naszych operatorów.