Xiaomi Mi 10 Pro ogłoszony królem aparatów przez DxOMark

Serwis DxOMark regularnie aktualizuje swój ranking dotyczący aparatów w smartfonach. Znalezienie się na czele to spory prestiż. Najnowsza aktualizacja przyniosła chlubę Xiaomi Mi 10 Pro. Do niedawna wyścig toczył się pomiędzy urządzeniami Samsunga i Huawei z podszczypującym ich czasem Applem. Tym razem jednak to Xiaomi wywalczyło sobie zwycięstwo, zdobywając 124 punkty, przeganiając tym samym o jeden Huawei Mate 30 Pro 5G.

Xiaomi Mi 10 Pro z najlepszym aparatem na rynku?

DxOMark z wielką starannością i dokładnością testuje matryce, obiektywy i aparaty smartfonów wedle tych samych procedur. Nie wszystkim się to podoba, ale dzięki temu to właśnie oni stali się najlepszym punktem odniesienia do porównywania jakości poszczególnych aparatów, dzięki czemu docenienie przez nich jest dla producentów przyjemnym dodatkiem. Co właściwie wygrało? Xiaomi Mi 10 Pro może poszczycić się aż czterema aparatami.

Główny: 108 MP, obiektyw 25 mm, f/1.69 z OIS, matryca 1/1,33 cala Krótkie tele: 12 MP, obiektyw 50 mm, f/2.0, matryca 1/2,6 cala Długie tele: 8 MP, obiektyw 94 mm f/2.0 z OIS, matryca 1/4,4 cala Ultraszerokokątny: 20 MP, obiektyw 16 mm (117 stopni), f/2.2, matryca 1/2,8 cala

DxO doceniło odwzorowanie detali i tekstur oraz komponenty odpowiedzialne za dobór ekspozycji i balansu bieli. Testerzy nie zajęli się jeszcze najnowyszmi Samsungami z familii Galaxy S20. Przekonamy się, czy sprawdzenie ich w znaczny sposób namiesza w dotychczasowym rankingu.