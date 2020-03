Prawdziwa bestia do grania – Xiaomi Black Shark 3. Jest też wersja Pro

Bateria w Black Shark 3 to 4720 mAh z szybkim ładowaniem 65 W. Model Pro to natomiast 5000 mAh i da się go naładować w pełni w jedynie 38 minut.

Nie do końca wiem komu potrzebne są takie telefony i ten wyścig za mocą podczas grania na Androidzie uważam za trochę bezsensowne prężenie muskułów – ale jednak oba smartfony robią wrażenie. Na razie zapowiedziano je na rynek chiński.

