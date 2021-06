Xbox nie chce być gorszy od konkurencji i zapowiada 3 nowe pady

Kontroler to ten element, w którym konkurencja najmocniej odskoczyła od Xboxa. Pad Dual Sense do PlayStation 5 ma kilka sztuczek w rękawie, których tutaj zabrakło. Zamiast tego mamy jednak pełną kompatybilność między dwiema generacjami, bo poza drobnymi niuansami, kontrolery od Xbox One i Series X/S różnią się tak naprawdę jednym przyciskiem do robienia zrzutów ekranu. Microsoft ma w swoim portfolio dużo porządniejsze pady, kierowane ku zaangażowanym graczom — mam tu na myśli oczywiście Xbox Elite Series 2, który kosztuje odpowiednio więcej. Ale skoro Sony zapowiedziało dwa nowe kolory padów, to oni nie chcą być gorsi i stopniowo wprowadzają na rynek kolejne warianty wizualne swojego podstawowego pada. Dziś, przy okazji zapowiedzi gry Space Jam: A New Legacy zaprezentowali także trzy kolejne kolorki. Im dłużej na nie patrzę, tym bardziej zastanawiam się… czy w dobie usługi personalizacji kontrolerów, takie limitki mają jeszcze sens?

Xbox prezentuje trzy nowe kontrolery, które będą towarzyszyły premierze gry Space Jam: A new legacy

Premierze gry towarzyszyć będą trzy nowe kontrolery: Tune Squad, Goon Squad oraz Serververse. Kolorowe, kosmiczno-meczowe, fajne. Podejrzeć możecie je na powyższej grafice, prawdopodobnie sam bym się chętnie skusił na ten z Serververse, bo wygląda super. Ale warto pamiętać, że po kilku miesiącach nieobecności wrócił Xbox Design Lab. Usługa Microsoftu, w której każdy może zrobić własny pad – dobierając kolorki poszczególnych elementów. Nie, żaden z nich nie będzie jedynym w swoim rodzaju, bo przecież wszystkie elementy każdy może powtórzyć w swojej konfiguracji. Nie będą tak efekciarskie jak te z Kosmicznego Meczu, ale właśnie przez to mają potencjał być bardziej uniwersalnymi. No i też bardziej osobistymi.