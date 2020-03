Xbox Game Pass: nowe gry w usłudze na konsolach i komputerach. Pierwsze zawitają już jutro!

Lista gier która zostanie usunięta z Xbox Game Pass:

Niestety, poza tytułami które dołączą do usługi, tradycyjnie pojawia się też zestaw tytułów który zostanie zeń skasowany. Z biblioteki konsolowej w nadchodzących tygodniach znikną:

Borderlands: The Handsome Collection

Cities: Skylines

The Golf Club 2

LEGO Worlds

Operencia: The Stolen Sun

Vampyr.

Na PC będą to:

Battle Chef Brigade

Cities: Skylines

Kingsway

Operencia: The Stolen Sun

Orwell: Keeping an Eye on You

Vampyr.

Dodatkowe korzyści dla abonentów Xbox Game Pass Ultimate

Aby osłodzić Wam te informacje dotyczące znikających z abonamentu gier, na koniec zostawiłem jeszcze jedną niespodziankę. Subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate mogą liczyć na jeszcze więcej korzyści: w ramach abonamentu będą także otrzymywać DLC i rozmaite dodatki do gier. Na pierwszy rzut będzie to paczka rozmaitości Phantasy Star Online 2, trzy nowe czołgi w World of Tanks: Mercenaries:, wyposażenie do statku dla Sea of Thieves oraz nowe skórki do Smite!