Ale bomba! Pakiet fenomenalnych gier jeszcze w lutym dołączy do usługi Xbox Game Pass

Nowe gry w Xbox Game Pass. Jeszcze w lutym do usługi dołączy sześć nowych gier

Ninja Gaiden II – 20 lutego

– 20 lutego Kingdom Hearts III – 25 lutego

– 25 lutego Two Point Hospital – 25 lutego

– 25 lutego Wasteland Remastered – 25 lutego

– 25 lutego Yakuza 0 – 26 lutego

– 26 lutego Jackbox Party Pack 3 – 27 lutego

Aż sześć nowych tytułów w drugiej połowie miesiąca? Wow! I to jakich! Świetne jRPG (Kingdom Hearts III) z uroczymi disnejowskimi światami, fenomenalna Yakuza 0, jedna z najtrudniejszych gier w jakie miałem przyjemność grać w ostatniej dekadzie (Ninja Gaiden II). Do tego wysoko oceniane Two Point Hospita;, Wasteland Remastered oraz ciekawie zapowiadająca się trivia Jackbox Party Pack 3.

Przyznam szczerze, że jestem lekko oszołomiony tym, co zapowiedział Microsoft pod koniec miesiąca. Nie chodzi już nawet o ilość gier, ale przede wszystkim ich jakość. Tam nie ma żadnych przypadkowych tytułów — to świetne gry, wśród których każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Jest spory rozrzut gatunkowy i klimatyczny, od typowej imprezowej zabawy, przez wciągające historie, na tycoon i arcade’owej siekaninie kończąc.