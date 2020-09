Kończy się “tanie granie” na Xboksie i dzielonych kontach. Gracze w temacie są mocno podzieleni

Nie brakuje też takich, którzy cieszą się na potencjalne blokady

Wystarczy przejrzeć komentarze (wszystkie cytowane tu wypowiedzi są ogólnodostępne – zarówno we wpisie, jak i na Facebooku) by uświadomić sobie, że nie wszyscy ten proceder pochwalają. Nie brakowało też obrońców Microsoftu, co… cieszy :)

Piracenie gier, gdzie ludzie pracowali często nad tym latami i zrobili arcydzieło, a komuś szkoda jest 150 zł wydać… Dla mnie to naprawdę słabe. Kompletny brak szacunku dla czyjejś pracy. Np takie GTA V czy RDR2 są warte absolutnie każdej złotówki, bo to wybitne dzieła. Chodzi o szacunek do siebie i do innych

— czytamy w jednym z nich. Prawda jest taka, że wszyscy chcemy: większych, piękniejszych, żywych światów — dlatego też koszta produkcji rosną. Ceny zaś od wielu lat pozostały bez zmian (choć ma się to wkrótce zmienić).

Bardzo dobrze że w końcu się za to wzięli. Masa ogłoszeń na allegro czy olx, ciężko było cokolwiek tam znaleźć przez to. Oby nie znaleźli obejścia tej sytuacji, albo żeby jak najszybciej go zablokowali.

Kto próbował, ten wie — że to było jak szukanie igły w stogu siana, zwłaszcza w tańszych rejonach ;).

Najlepiej to, moim zdaniem, i podsumował jeden z komentujących na Facebooku:

Kiedy ostatnio uderzył Ban Hammer? Już czas. Sony sobie szybko poradziło, M$ i tak długo czekał.

Szczerze mówiąc — to ostatnim który ja sam pamiętam, był jeszcze ban za granie online na spiraconych konsolach za czasów Xboksa 360 — i tak, to aż zastanawiające, że tak długo z tym zwlekano.

Sporo komentarzy też skierowanych było konkretnie w kierunku Allegro — chociaż warto pamiętać, że nie jest to jedyne miejsce gdzie takich ofert nie brakuje. Niewątpliwie jednak jest najbardziej widocznym ze względu na swoją popularność, a administracja wydaje się nie robić z tego wielkiego (żadnego?) problemu:

Alledrogo powinno dostawać wielkie kary to by ich to zaczęło obchodzić. To nie pierwsza taka rzecz.

Niektórzy mówią wprost:

I bardzo dobrze. Jak mnie zawsze wykurzały takie aukcje gier na koncie.

Amen!

Microsoft łata dziury przed nową generacją?

Wszystkie te zmiany nie wydają się być przypadkowe. Za niespełna dwa miesiące do sklepów trafi nowa generacja konsol. Tym razem gigant z Redmond wydaje się podchodzić do sprawy całkiem poważnie: niskie ceny sprzętów, fantastycznie zapowiadający się abonament. Czas uszczelnić co się da — i załatać dziury, gdzie przeciekają im (potencjalne) zyski. Jestem bardzo ciekawy dalszego rozwoju sytuacji i reakcji samych sprzedawców (oraz portali oferujących takie ogłoszenia — i nie mam tu na myśli wyłącznie Allegro).

Wszystkie komentarze w pisowni oryginalnej.