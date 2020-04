Mowa o rozszerzeniu Sort Gmail Inbox by cloudHQ. Wcześniej dzieliłem się już z Wami narzędziami ze stajni cloudHQ, było to narzędzie do powiadomień SMS o ważnych wiadomościach na Gmailu czy do umawiania spotkań przez Gmaila.

Sortowanie wiadomości na Gmailu

Mają oni sporo takich rozwiązań, działają i tworzą je od wielu lat, więc nie ma ryzyka, że przestaną one nagle działać. Sort Gmail Inbox to ich kolejny świetny pomysł na usprawnienie i ułatwienie korzystania z poczty Gmail. Wielu z Was od lat korzysta z tego webmaila, prawdopodobnie więc zgromadziliście już na nim tysiące wiadomości – czas je posortować.

Zawsze zwracacie na to uwagę, więc wspomnę, że rozszerzenie nie wymaga zbyt wielu uprawnień do naszej skrzynki, a mianowicie są to – zarządzanie podstawowymi ustawieniami poczty oraz wyświetlanie i modyfikowanie e-maili bez ich usuwania.

Po zainstalowaniu Sort Gmail Inbox tworzą nam się trzy nowe foldery na liście – do sortowania wiadomości przychodzących i wychodzących oraz folder do sortowania wszystkich wiadomości razem.

Po rozwinięciu folderu do sortowania poczty przychodzącej pojawią się nam podkategorie do wyświetlenia tylko tych nieodczytanych jeszcze wiadomości, do wiadomości od konkretnych osób czy do wyświetlania wszystkich pozycji z taką samą domeną w adresie e-mail. Czyli osobno pojawią się tu wiadomości otrzymane na przykład z mojej prywatnej skrzynki @gmail.com, a osobno z @antyweb.pl.

Z kolej zakładka do wyświetlania wiadomości według typu załącznika jest dużo bogatsza, możemy tu sortować otrzymane e-maile zawierające dokumenty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, zdjęcia czy filmy wideo.

Osobną kategorią są tutaj wiadomości z załącznikami o określonej wielkości i tutaj zastosowano podział na małe, średnie, duże i bardzo duże. Ten ostatni folder polecam przeszukać, może się okazać, że jest tam sporo nieaktualnych wiadomości z dużymi załącznikami, których usunięcie powinno znacznie uszczuplić Wam zajęte miejsce na Gmailu.

Ostatnia pozycja to wyświetlanie wiadomości e-mail według daty ich otrzymania, z podziałem na rok i poszczególne miesiące, co też znacznie powinno usprawnić przeszukiwanie potrzebnych pozycji z poziomu na przykład konkretnego miesiąca.

Oczywiście identyczny rozkład znajdziecie w dwóch pozostałych folderach, czyli do wyświetlania i sortowania poczty wychodzącej czy wszystkich wiadomości razem.

Działanie rozszerzenia zademonstrowałem Wam na testowym koncie Gmail, ale tylko dlatego, by nie zamazywać wiadomości z mojej prywatnej czy służbowej skrzynki do każdego zrzutu ekranu.

Zainstalowałem go też na swoim Gmailu, z którego na co dzień korzystam, przynajmniej na czas wyczyszczenia starszych wiadomości, zwłaszcza tych z dużymi załącznikami, bo zajętość miejsca na koncie Google zbliża się już do 50%, a najwięcej go zajmują właśnie wiadomości na Gmailu.

Źródło: Product Hunt.