WWDC 2020 inne niż wszystkie. Apple zaprasza do sieci

Dwa miesiące temu Apple oficjalnie potwierdziło, że tegoroczna edycja WWDC nie odbędzie się w tradycyjnej formie. W związku z pandemią koronawirusa, zamkniętymi krajami, czy wstrzymanymi lotami zdecydowano się na przeniesienie wszystkich aktywności związanych z konferencją deweloperów do sieci. Wiedzieliśmy tylko, że WWDC się odbędzie, tradycyjnie, w czerwcu, ale żadnych szczegółów na temat wydarzenia nie poznaliśmy. Aż do dziś.

Tegoroczne WWDC rozpocznie się 22 czerwca i potrwa cały tydzień. Panele, prelekcje, dyskusje prowadzone będą online, a zainteresowani deweloperzy będą mieli okazję wzięcia w nich udziału z pomocą aplikacji mobilnej Apple Developer lub strony internetowej przygotowywanej z myślą o twórcach z całego świata. Dodatkowo, dla uczniów i studentów organizowany jest konkurs Swift Student Challenge, który zachęca młodych twórców do podzielenia się swoją twórczością przygotowaną w środowisku Swift playground. Nagrody może nie są specjalnie atrakcyjne, ale kurtki i przypinki z WWDC to część tradycji towarzysząca konferencji od wielu lat. Więcej o samym konkursie i zasadach obowiązujących uczniów i studentów znajdziecie na oficjalnych stronach Apple poświęconych Swift Student Challenge.

WWDC 2020. 22 czerwca rozpocznie się tegoroczna konferencja dla deweloperów Apple

Na WWDC 2020 nie zabraknie też prezentacji, na której pojawia się nowe wersji oprogramowania systemowego dla iPhone’ów, iPadów, komputerów Mac, czy innych urządzeń Apple. iOS 14, iPadOS 14, macOS 10.16 to coś, na co czeka wielu użytkowników, którzy rok do roku śledzili informacje z Cupertino i oglądali relację z wydarzenia w sieci. Tu nic się nie zmieni. Wszystkie aktywności towarzyszące WWDC mają być dostępne online, choć na chwilę obecną nie wiadomo, czy część z nich będzie zarezerwowana wyłącznie dla deweloperów opłacających członkostwo w Apple Developer Program. Firma zapowiada, że im bliżej tegorocznego WWDC, tym więcej informacji będzie nam przekazywanych.

Jeśli jesteście zainteresowani wzięciem udziału w konferencji i towarzyszącym im wydarzeniom, warto pobrać aplikację Apple Developer już teraz i śledzić najnowsze informacje związane z WWDC.