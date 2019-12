Pomysł na prezent last-minute. Książka M.R. Wiśniewskiego o internecie i cyfrowej rewolucji — z polskiej perspektywy

Internet to nie jest samo zło, albo samo dobro. Ma swoje mroczne strony, ale niesie za sobą też wiele dobra. Trudno mówić o jednym internecie, bo dla każdego może on oznaczać coś zupełnie innego. Dla jednych ograniczać się będzie do konsumpcji wpisów swoich znajomych na Facebooku, dla innych będzie areną z niekończącym się bojem na Twitterze, a dla innych okaże się miejscem które pozwoli odnaleźć ludzi o podobnych (niszowych) zainteresowaniach. Autor ciekawie opowiada nawet o takich oczywistościach jak… internetowe meme (wiesz o co chodzi w gamergate albo skąd w ogóle wzięła się smutna żaba na obrazkach w sieci?). Wszystko to z własnej, polskiej, perspektywy.

Jako że z Michałem R. Wiśniewskim mamy podobne kręgi zainteresowań popkulturowych — jego perspektywa na cyfrową rewolucję jaka dokonała się w Polsce jest mi wyjątkowo bliska. I choć w książce nie było dla mnie zbyt wielu zaskoczeń i niespodzianek, to bawiłem się przy niej doskonale — trochę wspominając, trochę się ucząc, trochę tęskniąc za tym co było. Ale przede wszystkim pomyślałem, że to książka którą można spokojnie wręczyć ludziom z internetem będącym na bakier. Stąd na ostatnią chwilę w wigilijny poranek serwuję ją jako dodatkowy pomysł na prezent — myślę że doskonale sprawdzi się zarówno jako przewodnik pełen ciekawostek dla młodych internautów, jak i dla starszyzny która tematu unika jak ognia. Sam jestem też doskonałym przykładem na to, że nawet śledzący tę transformację znajdą tam coś dla siebie. Polecam!

Wszyscy jesteśmy cyborgami. Jak internet zmienił Polskę dostępna jest w druku jak i w wersji cyfrowej, wydana nakładem Wydawnictwa Czarnego.