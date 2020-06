Po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, podajemy swoje obywatelstwo, wybieramy gminę, w której chcemy brać udział w wyborach oraz dodajemy do wniosku skan dowodu osobistego, ewentualnie skan umowy najmu czy aktu własności dla przyspieszenia rozpatrzenia wniosku. Decyzja pozytywna lub odmowna powinna przyjść w ciągu 5 dni od złożenia wniosku pocztą tradycyjną lub na skrzynkę na koncie Mój GOV.

Dopisanie online do spisu wyborców

Dopisanie do spisu wyborców nie wymaga przesyłania załączników, wypełniamy tylko formularz, w którym podajemy powód dla którego chcemy oddać głos, gdzie indziej, gminę i adres zamieszkania w niej.

Głosowanie korespondencyjne

Osoby, które będą chciały skorzystać z głosowania korespondencyjnego, również mogą złożyć odpowiedni wniosek online pod tym adresem – Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego.

We wniosku tym trzeba podać, albo adres e-mail albo numer telefonu i wskazać, jak chcemy odebrać pakiet wyborczy. Możemy wybrać odbiór osobisty w urzędzie lub w postaci przesyłki na adres zamieszkania.

Wpisu do rejestru i dopisanie się do spisu wyborców musimy dokonać najpóźniej 5 dni przed wyborami, a zapisać się do głosowania korespondencyjnego najpóźniej 12 dni przed wyborami (wyjątek stanowią tu osoby na kwarantannie, które mogą to zrobić 5 dni przed wyborami, a jak poddały się kwarantannie później – do 2 dni przed wyborami).

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji.