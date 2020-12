Ale co dalej?

No i tak dochodzimy do mojego największego zmartwienia. Każda nowy dodatek do World of Warcraft rozszerza fabułę i stara się zaserwować nam inny efekt „wow”. Nie każdemu się udaje, ale taki jest jego nadrzędny cel. World of Warcraft: Shadowlands ma jeden, ale za to wielki problem.

Sylvanas pokonuje Króla Lisa, niszczy Hełm Dominacji, otwiera przejście do zaświatów, w których panuje jeden, wielki chaos. My staramy się to wszystko ogarnąć i pewnie na końcu nam się uda. Pytanie brzmi, co dalej?!

No bo co jeszcze może się stać? To wróżenie z fusów, ale mam wrażenie, że WoW po 16 latach dochodzimy powoli do ściany, której nic nie przebije i to w dużej mierze z powodu tego, jak dobry jest najnowszy dodatek.

No ale teraz nie ma tym co się martwić. Aktualnie delektuję się rozgrywką i nowościami, jakie wprowadzono. Cały czas poznaję nowe krainy i sprawia mi to masę radości. W marcu 2021 spodziewany jest pierwszy duży patch z nową zawartością i możemy spokojnie założyć, że będą kolejne. Dlaczego? Bo tym razem fabuła nie jest liniowa. Blizzard otworzył wiele równoległych wątków, które wymagają rozwiązania.

Jeśli tak jak ja zastanawiałeś się, czy warto zainwestować i kupić najnowszy dodatek do WoWa to z czystym sumieniem mogę powiedzieć….WARTO JAK CHOLERA!

Jak widzicie, ten tekst to nie jest szczegółową recenzją gry. To bardziej moje pierwsze wrażenia i próba przelania na „papier” masy pozytywnych emocji związanych z World of Warcraft: Shadowlands. Dajcie znać w komentarzach, jeśli chcecie, aby powstała pełnoprawna recenzja najnowszego dodatku od Blizzarda.