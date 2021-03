Wiosenna obniżka cen w x-komie. Setki produktów nawet 45% taniej

Wiosenna wyprzedaż

W tym roku wiosna w x-komie jest wyjątkowo hojna. W związku ze zorganizowaną przez sklep akcją Wiosenne porządki, przeceniono ogromną – bo liczącą ponad 800 pozycji – pulę produktów. Nie tylko liczba produktów jest tu imponująca, ale także rabaty jakimi zostały one objęte. Wynoszą one bowiem nawet 45%. Doświadczenie z poprzednich lat mówi, ze ta promocja cieszy się ogromnym zainteresowaniem, więc radzimy nie zwlekać, bo można tu znaleźć promocje, które na pewno szybko się nie powtórzą. Choć tym razem naprawdę trudno było się zdecydować, wybraliśmy kilka ciekawych propozycji:

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: porzadki i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 26.03.2021 r. do 01.04.2021r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Kup smartfona Samsung Galaxy S21|S21+|S21 ultra i zyskaj bony na zakupy w x-komie

Smartfonów Samsung Galaxy z serii S21 chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Te najnowsze flagowce koreańskiego producenta cieszą się uznaniem wśród miłośników sprzętów wysokiej klasy, oryginalnego designu i fotografii mobilnej.

Jeśli chcecie dołączyć do grona szczęśliwych użytkowników smartfonów z serii S21 to jest ku temu idealna okazja. Teraz w x-komie kupując Samsung S21 Ultra 5G, otrzymasz voucher w kwocie 400 zł na kolejne zakupy w x-kom, a jeśli wybierzesz modele S21+ 5G lub S21, zyskasz 300 zł do wydania w x-komie. Dodatkowo model Galaxy S21+ kupisz teraz o 400 zł taniej.

Zasady promocji

Aby skorzystać z promocji, wystarczy:

Dodać do koszyka produkt objęty promocją. Aktywować kod V0UCH3R2 dla Galaxy S21 Ultra lub V0UCH3R dla Galaxy S21+ i S21. Złożyć zamówienie i odebrać voucher za 1 gr.

Cena promocyjna Galaxy S21+ obowiązuje do 28 marca 2021 roku. Promocja nie wymaga wpisania kodu promocyjnego.

Promocja dotycząca bonów na zakupy trwa do 31 marca 2021 r. lub do wyczerpania zapasów i nie łączy się z innymi promocjami. W przypadku zwrotu zakupionego produktu, voucher również podlega zwrotowi w stanie nienaruszonym. W przypadku zwrotu produktu bez vouchera lub z naruszonym voucherem jego równowartość zostanie odliczona od zamówienia. Voucher można wykorzystać do 30.09.2021 r. Minimalna wartość zakupu wynosi 1000 zł dla vouchera za 400 zł lub 600 zł dla vouchera za 300 zł.

Peryferia z rabatem do 48%

Tydzień peryferiów to kolejna trwająca w x-komie promocja. Nieważne czy planujesz zakupić sprzęt do domu czy do pracy, wśród bogatej oferty promocyjnej z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Urządzenia peryferyjne takie jak drukarki, monitory czy routery można tu kupić nawet o 48% taniej. Wśród szerokiej oferty promocyjnej znajdziecie między innymi:

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy:

Dodać od koszyka wybrany produkt objęty promocją; Aktywować kod rabatowy: na-peryferiach; Dokończyć składanie zamówienia.

Promocja trwa od 22 do 28 marca 2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli objętych nią produktów. Nie łączy się z innymi promocjami. Każdy klient może kupić jedną sztukę produktu promocyjnego.

Smartfony Xiaomi w ratach 0%

Ostatnia oferta dotyczy wszystkich smartfonów Xiaomi dostępnych w ofercie x-komu. Teraz wymarzony model tej marki można zakupić w ratach 0%. Wśród smartfonów objętych tą promocją znalazły się m.in.:

Promocja obowiązuje od 17 do 31 marca 2021 roku i obejmuje całą ofertę smartfonów Xiaomi. Minimalna wartość zamówienia wynosi 300 zł. Zamówienie można zrobić wybierając opcję od 3 do 10 rat. RRSO wynosi 0%. W przypadku wyboru odbioru osobistego w salonie, odwiedź wybrany salon i z pomocą doradcy złóż wniosek ratalny. Więcej informacji o zakupach na raty znajdziesz tutaj

