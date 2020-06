Zobacz też: Aktualizacja Windows 10 20H1 (2004) już dostępna w Windows Update

Jak więc głosił tytuł, zmienia się sporo, bo Microsoft odświeżył u podstaw system aktualizacji Windows 10 i ma skupić się na tym, jaki poziom reprezentuje dana wersja systemu, zanim trafi do odpowiedniego kanału, zamiast być zależnym od częstotliwości uaktualnień. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że jak na razie wszystko będzie działało tak samo, jak do tej pory, z podziałem na trzy etapu wdrażania aktualizacji. Warto dodać, że już teraz Microsoft zapowiada ujednolicenie kanałów aktualizacji w pakiecie Office, gdzie zabraknie tylko Dev Channel. Wasze ustawienia aktualizacji w Windows 10 pozostaną przeniesione do nowego systemu, więc żadna akcja nie jest wymagana.