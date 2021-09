WhatsApp zniknie ze starych urządzeń, ale raczej nie macie powodów do zmartwień

WhatsApp przyzwyczaił nas już do tego, że regularnie porzuca wsparcie dla archaicznych wersji systemów. W świecie komunikatora jest to relatywnie spore wydarzenie, chociaż nie ma się co oszukiwać — najczęściej dotyczy to na tyle wiekowych rozwiązań, że z perspektywy technologicznych zajawkowiczów wydają się one przedpotopowe. Z każdym rokiem pod nóż idą kolejne systemy — podobnie będzie w tym roku. Kolejne cięcia nadejdą pierwszego listopada.

Nowe minimalne wymagania WhatsApp. Od 1 listopada to tych systemów będziesz potrzebował, by skorzystać z komunikatora

W Centrum Pomocy komunikatora zaktualizowany został artykuł dotyczący minimalnych wymagań komunikatora. Twórcy WhatsApp wspominają tam o zalecanych systemach — i choć nie jest powiedziane, że starsze wersje systemu zostaną całkowite odcięte, to jednak mogą wystąpić problemy w działaniu / dostępie do wybranych funkcji. Oto minimalne wymagania, które stawia przed użytkownikami WhatsApp:

Android z systemem operacyjnym w wersji 4.1 lub nowszej.

iPhone z systemem operacyjnym iOS w wersji 10 lub nowszej.

Wybrane telefony z systemem operacyjnym KaiOS w wersji 2.5.1 lub nowszej, w tym JioPhone i JioPhone 2.

Oznacza to, że od pierwszego listopada sprzęty działające pod kontrolą Androida 4.0.3 (Ice Cream Sandwich), iOS 9 oraz KaiOS 2.5.0 mogą stracić dostęp do rozmów i czas na aktualizację sprzętu. Warto jednak pamiętać, że mowa o sprzętach, które mają już swoje lata — w przypadku iOS mówimy o utracie wsparcia dla iPhone 4S, który debiutował w... 2011 roku — a przecież w świecie mobilnym to prawdziwa zaprzeszłość. Android Jelly Bean, czyli czwarta wersja systemu mobilnego od Google, trafiła na rynek w 2012 roku. Wierzę, że lwiej części użytkowników to już nie obejdzie — co zresztą potwierdzają statystyki z ostatnich 30 dni.