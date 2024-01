Nowości trafiają do WhatsApp. Sprawdźcie co się zmieni

WhatsApp wprowadza szereg ciekawych funkcji do swoich kanałów.

WhatsApp to jedna z najpopularniejszych aplikacji do wysyłania wiadomości na świecie, i nie bez przyczyny. To właśnie ten komunikator jako jeden z pierwszych wprowadził szyfrowaną komunikację, naklejki, możliwość korzystania z bazy gifów czy reakcji. Dodatkowo, jakiś czas temu zyskał bardzo ważną funkcję, z której korzystają miliony osób na całym świecie, a mianowicie — kanały, które służą m.in. jako źródło wiadomości czy rozrywki.

Dziś sam fakt istnienia kanałów w aplikacji nie jest niczym szczególnym, mają je prawie wszystkie apki, natomiast Meta nie ustaje w staraniach, by rozbudować WhatsApp i przyciągnąć do niego więcej użytkowników. Oto, co się zmieni w aplikacji w najbliższym czasie.

Te zmiany trafią do kanałów na WhatsApp

Aktualizacje głosowe - na WhatsAppie użytkownicy wymieniają pomiędzy sobą 7 miliardów wiadomości głosowych dziennie. Facebook widząc, jak popularna jest to metoda, zdecydował się na dodanie jej także do kanałów. Teraz admini mają więcej możliwości komunikacji z osobami śledzącymi kanał i nowe sposoby na prowadzenie z nimi interakcji.

Możliwość głosowania - opcja głosowania dostępna jest w prawie wszystkich mediach społecznościowych i z powodzeniem służy tam do budowania zaangażowania. Teraz taka opcja będzie znajdowała się także na whatsappowych kanałach, dzięki czemu admini będą mieli lepszy wgląd w opinie swojej społeczności na dany temat.

Udostępnij jako status - to nowa opcja udostępniania treści na kanale, które będzie można wrzucić bezpośrednio w status kanału. Dzięki temu użytkownicy będzie wiedzieli, co w danym momencie się tam dzieje, więc jest to dobra metoda promocji poszczególnych treści.

Wielu adminów - WhatsApp początkowo zezwalał tylko na jednego administratora na kanał.. Jednak właściciele kanałów mogą teraz dodać maksymalnie 16 administratorów, co ułatwia delegowanie zadań i informowanie ludzi o najnowszych aktualizacjach.

Podobają się Wam nowe zmiany w aplikacji?