Ważna zmiana w Gmailu. Wielu ułatwi życie

Gmail to dla wielu z nas podstawowa skrzynka pocztowa. Narzędzie, po które sięgamy na co dzień - i nie bez powodu. Google wykonało kawał solidnej roboty, to poczta, której można ufać, a jej filtry antyspamowe nie mają sobie równych.

Nie bez znaczenia jest również perfekcyjna integracja z innymi narzędziami Google. I to takimi, które wielu z nas wykorzystuje na co dzień. Wśród nich najpopularniejszym bez wątpienia jest Kalendarz, który jest idealny w swojej prostocie. A teraz doczekał się jeszcze lepszej integracji z Gmailem dzięki wsparciu Gemini.

Integracja Gmaila z Kalendarzem także z wykorzystaniem Gemini

Google oficjalnie poinformowało, że lista aplikacji oferujących integrację z Gemini poszerzyła się o kolejny ważny produkt: Kalendarz Google. Od teraz użytkownicy mogą wykorzystać algorytmy sztucznej inteligencji bezpośrednio z poziomu poczty Gmail, by:

Sprawdzić kiedy jest moje [pierwsze wydarzenie] w przyszłym tygodniu?

Utworzyć [30-minutowe] wydarzenie w kalendarzu dla moich cotygodniowych [zajęć jogi] w każdy [poniedziałek i środę] o [9 rano].

Utworzyć [1-godzinne] wydarzenie na [lunch] [jutro] w [południe].

To oczywiście jedynie przykłady i rozruch funkcji w obrębie Gmail. Można się spodziewać, że z czasem opcji i integracji pomiedzy Gmailem i Kalendarzem Google będzie przybywać.

Nowe opcje już teraz trafiają do użytkowników -- i pierwsi miłośnicy Gemini skorzystają z tej integracji już dziś. Pozostali muszą uzbroić się w odrobinę cierpliwości, bo jak zwykle wdrażanie nowości potrafi zająć platformie do kilku tygodni. Niestety, smutna wiadomość jest taka, że na tę chwilę skorzystać z opcji można wyłącznie w języku angielskim.

