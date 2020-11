Jaka jest wasza ulubiona aplikacja, gra, film i książka 2020?

W przypadku filmów, wybór jest jeszcze trudniejszy, ponieważ z racji na pandemię kina częściej były zamknięte niż otwarte, a my skazani byliśmy na to, co akurat oferuje nam VoD w postaci Netflixa czy Amazon Prime. Dlatego w kwestii wideo u mnie ten rok upłynął pod znakiem 4 sezonu Lucyfera, miniserii Dracula i ekranizacji Warrior Nun. Co do aplikacji, to tegorocznym odkryciem zdecydowanie jest ToneLib – wciąż rozwijane darmowe oprogramowanie do obsługi interfejsów komputerowych. Podejrzewam, że gdyby nie on, mój zespół nie zrobiłby nic w czasie, kiedy nie można było spotykać się na próby.

Tak wygląda moje zestawienia. Jak u was minął 2020 pod kątem multimediów?