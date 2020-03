Jak zapewne widzieliście w zwiastunach, w rolę Kovacsa tym razem nie wciela się Joel Kinnaman, ale Anthony Mackie co przy obecnych w tym świecie przyszłości powłokach jest w pełni usprawiedliwione. Nowe ciało Kovacsa to militarny szczyt techniki, usprawnione, zmodyfikowane zdolności sprawiają, że w połączeniu ze szkoleniem Emisariusza i wojskowym doświadczeniem bohatera, to chodząca maszyna do zabijania. I w drugim sezonie będziemy się mogli o tym wielokrotnie przekonać.

Pierwszy sezon zostawił sporo ciekawych wątków, zbudował tajemniczą atmosferę, nie był zbyt lekki w odbiorze i miałem wrażenie, że producenci balansują na cienkiej granicy, przez którą część widzów nie była w stanie przyswoić serialu odpowiednio sprawnie. Najwyraźniej sami zdawali sobie z tego sprawę, bo drugi sezon jest dużo prostszy w odbiorze. Przez to trochę naiwny i sztampowy, ale jednak ogląda się go po prostu łatwiej. Czy to plus? Po części tak, po części nie – ale jednocześnie doskonale rozumiem, że fani książkowego świata Richarda K. Morgana mają pełne prawo do rozczarowania.

Drugi sezon Altered Carbon praktycznie w całości skupia się wokół uczucia Kovacsa do Falconer. Usprawiedliwia każde działania Ostatniego Emisariusza, nadaje sens całej opowieści, ale jednocześnie często pachnie tanim romansidłem. To niestety bardzo przysłania zarówno pozostałe wątki, bohaterów, jak również w wielu momentach całkowicie zabija klimat, który w pewnym sensie udało się zbudować w pierwszym sezonie. Gdzieś zniknął brud i odczłowieczenie ludzi trzymających swoją świadomość w stosach. Może twórcy uznali, że podwaliny zbudowano już w pierwszych odcinkach i nie trzeba dalej przedstawiać świata? Dostaliśmy więc dużo lżejsze cyberpunkowe sci-fi, gdzie nawet brutalność walk zeszła na dużo dalszy plan.