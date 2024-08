Zastanawiasz się, w jakiej kolejności grać w Assassin’s Creed, by najlepiej zrozumieć fabułę i cieszyć się rozgrywką? Przeczytaj nasz przewodnik, który pomoże Ci wybrać idealną kolejność grania.

Seria Assassin’s Creed to prawdziwa gratka dla miłośników gier, oferująca nie tylko rozbudowaną fabułę, ale także wyjątkową podróż przez najważniejsze epoki historyczne. Od starożytnej Grecji po wiktoriański Londyn, każda odsłona wprowadza nowe postaci, mechaniki i wątki, tworząc złożony świat pełen intryg, tajemnic i walki o władzę. Jednak z tak bogatą historią i licznymi wydaniami, może pojawić się pytanie – w jakiej kolejności grać, by w pełni docenić wszystkie aspekty tej serii? Ten artykuł pomoże znaleźć odpowiedź, niezależnie od tego, czy interesuje Cię fabuła, rozwój mechanik, czy też to, jak gra zmieniała się przez lata.

Assassin’s Creed to nie tylko jedna z najpopularniejszych serii gier, ale również epicka opowieść, która rozwijała się na przestrzeni kilkunastu lat. Każda część wprowadza nowy rozdział w tej historii, oferując graczom możliwość wcielenia się w różnorodnych bohaterów, odkrywania tajemniczych miejsc oraz wpływania na kluczowe wydarzenia historyczne. Decydując się na rozpoczęcie przygody z tym uniwersum, stajesz przed dylematem – od której gry zacząć? Mamy kilka pomysłów...

Chronologia wydawania Assasin's Creed

Jeśli jesteś nowym graczem w świecie Assassin's Creed i chcesz doświadczyć serii tak, jak była prezentowana graczom na przestrzeni lat, oto lista tytułów w kolejności ich wydania:

Assassin's Creed (2007) – Gra, która zapoczątkowała całą serię, przenosząc gracza do czasów trzeciej krucjaty, z perspektywy Altaira Ibn-La'Ahada. Czytaj dalej poniżej Lepsze niż lekcje historii w szkole, czyli seria gier Assassin's Creed Paweł Winiarski It Takes Two - po raz pierwszy żałuję, że kupiłem grę w promocji... Krzysztof Rojek Assassin's Creed II (2009) – Wprowadza Ezio Auditore, jedną z najbardziej lubianych postaci w całej serii, oraz przenosi akcję do renesansowych Włoch. Assassin's Creed Brotherhood (2010) – Kontynuuje historię Ezio, skupiając się na jego działaniach w Rzymie. Assassin's Creed Revelations (2011) – Ostatnia część trylogii Ezio, w której spotykamy również starszego Altaira. Assassin's Creed III (2012) – Przenosi nas do czasów amerykańskiej rewolucji i wprowadza nowego bohatera, Connora. Assassin's Creed IV: Black Flag (2013) – Prequel do Assassin's Creed III, opowiadający o przygodach Edwarda Kenwaya, dziadka Connora. Assassin's Creed Rogue (2014) – Historia Shay'a Patricka Cormaca, byłego asasyna, który staje się templariuszem. Gra stanowi pomost między wydarzeniami z Assassin's Creed III i IV. Assassin's Creed Unity (2014) – Osadzona w czasach rewolucji francuskiej, wprowadza nową mechanikę i historię Arno Dorian. Assassin's Creed Syndicate (2015) – Akcja przenosi się do wiktoriańskiego Londynu, gdzie poznajemy rodzeństwo Frye – Evie i Jacoba. Assassin's Creed Origins (2017) – Prequel dla całej serii, opowiadający o początkach zakonu asasynów w starożytnym Egipcie. Assassin's Creed Odyssey (2018) – Prequel do Origins, osadzony w starożytnej Grecji, eksploruje wojny peloponeskie. Assassin's Creed Valhalla (2020) – Historia Eivora, wikinga, który osiedla się w Anglii, rozwijając wątki związane z zakonem asasynów oraz templariuszami.

Chronologia fabularna – kolejność zgodna z linią czasu serii

Dla graczy, którzy bardziej cenią sobie spójność fabularną niż chronologię wydawniczą, lepszym rozwiązaniem może być granie w gry zgodnie z ich linią czasową. Oto zalecana kolejność:

Assassin's Creed Odyssey – Mimo że wydana później, fabularnie stanowi początek serii. Przenosi nas do starożytnej Grecji, około 400 lat przed Chrystusem. Assassin's Creed Origins – Opowiada historię powstania zakonu asasynów w starożytnym Egipcie, około 49-43 p.n.e. Assassin's Creed Valhalla – Akcja gry toczy się w IX wieku, skupiając się na inwazjach wikingów na Anglię. Assassin's Creed – Powrót do czasów trzeciej krucjaty (1191 rok) i przygód Altaira. Assassin's Creed II – Rozpoczyna trylogię Ezio, która toczy się w renesansowych Włoszech. Assassin's Creed Brotherhood – Bezpośrednia kontynuacja Assassin's Creed II, dalsza historia Ezio. Assassin's Creed Revelations – Zwieńczenie historii Ezio oraz Altaira. Assassin's Creed IV: Black Flag – Przygody Edwarda Kenwaya na Karaibach w XVIII wieku. Assassin's Creed Rogue – Historia Shay'a Patricka Cormaca, który zdradza zakon asasynów. Assassin's Creed III – Amerykańska rewolucja i historia Connora Kenwaya. Assassin's Creed Unity – Rewolucja francuska, nowy bohater Arno Dorian. Assassin's Creed Syndicate – Wiktoriański Londyn, XIX wiek, historia rodzeństwa Frye.

Seria Assassin's Creed oferuje niesamowitą podróż przez różne epoki historyczne i rozwiniętą fabułę, która przenika się na przestrzeni wielu gier. Bez względu na to, którą kolejność wybierzesz, każda z gier ma coś unikalnego do zaoferowania. Decydując się na odpowiednią ścieżkę, warto wziąć pod uwagę swoje zainteresowania – czy jest to głęboka narracja, rozwój mechanik, czy może historyczna dokładność. Niezależnie od tego, jaką kolejność wybierzesz, czeka Cię niezapomniana przygoda w świecie skrytobójców, templariuszy i starożytnych tajemnic.