W IT to użytkownik jest najważniejszy – jak zadbać o jego zadowolenie?

MWT Solutions przygotowało cykl 5 webinarów, na których poruszona zostanie kwestia zadowolenia użytkownika końcowego z usług IT. Jest wiele elementów, które wpływają na to, jak użytkownicy oceniają wsparcie w tym obszarze. Wiele procesów można poprawić tak, aby stosunkowo łatwo zwiększyć zadowolenie najważniejszego ogniwa w łańcuchu, czyli użytkownika końcowego.

Jak wykorzystać Customer Satisfaction Index w IT?

Pierwszy webinar, który odbędzie się już w przyszłym tygodniu (11 maja o godz. 12:00), wprowadzi Cię w tajniki oceny satysfakcji użytkownika z usług IT. Dowiesz się czym jest Customer Satisfaction Index, jak należy go mierzyć oraz jakie inne wskaźniki biznesowe można przenieść bezpośrednio na grunt IT. Wbrew pozorom to bardzo istotne zagadnienie, bez którego trudno sprawdzić czy zmiany, jakie wprowadzamy w organizacji pozytywnie wpływają na satysfakcję użytkowników końcowych. Wewnętrzny dział IT ma ułatwiać wykonywanie obowiązków wszystkim pracownikom, których nie interesuje przyczyna ewentualnej awarii, a jedynie to, jak szybko zostanie rozwiązana. Podczas pierwszego odcinka dowiesz się również czym są wskaźniki NPS, CES, CSAT i FCR oraz jak skutecznie zmierzyć ich wartości w systemach. Cały proces zostanie zaprezentowany z wykorzystaniem systemów ManageEngine oferowanych przez MWT Solutions.

Monitorowanie, reagowanie, raportowanie i zabezpieczanie

Już 13 maja, odbędzie się drugi z zaplanowanych webinarów dotyczący monitorowania. Podczas tego wydarzenia eksperci MWT Solutions opowiedzą, jak monitorować poszczególne elementy systemów IT, jak zautomatyzować reakcje na awarie oraz jak połączyć monitoring z reagowaniem. Przy okazji poznasz też możliwości takiego oprogramowania, jak OpManager, ServiceDesk Plus oraz Desktop Central.

Trzeci webinar zaplanowany jest na 18 maja i będzie dotyczył reagowania na problemy, nie tylko w systemach typu help desk. Specjaliści opowiedzą o tworzeniu, weryfikacji i obsłudze zgłoszeń. Poza tym zaprezentowane zostanie kilka pomysłów, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w codziennej pracy w IT. Dowiesz się, jak rozwiązywać problemy szybciej, a także zapobiegać często powtarzalnym incydentom. Przy tej okazji poznasz takie narzędzia, jak PAM360 oraz DataSecurity Plus.

Czwarte spotkanie dotyczyć będzie raportowania problemów i incydentów. Specjaliści z MWT Solutions pokażą, jak pozyskiwać potrzebne informacje, które pomogą w rozwiązaniu problemów użytkownika. Dowiesz się także, jak agregować dane z różnych miejsc w jednym systemie, a także jak najlepiej raportować wskaźniki CSI, CES oraz NPS. Do tych działań wykorzystane zostanie takie oprogramowanie, jak Analytics Plus, ServiceDesk Plus oraz Applications Manager.

Podczas ostatniego odcinka największy nacisk położony zostanie na kwestie bezpieczeństwa. Prowadzący opowiedzą, jak wdrożyć zmiany po wykryciu problemu, jak modyfikować urządzenia sieciowe i na czym skupić się w przyszłości, aby zminimalizować skutki awarii. W tej części poznasz takie aplikacje, jak ADManager Plus, Network Configuration Manager oraz Desktop Central.

Zadbajcie o zadowolenie użytkowników

Ideą cyklu webinarów jest przede wszystkim przedstawienie użycia konkretnych wskaźników biznesowych w IT. Na webinarach dowiesz się także, jak poprawić działania w każdym ze wspomnianych obszarów. W całym procesie wykorzystanych zostanie ponad 10 systemów z portfolio ManageEngine z obszarów: ITSM, Active Directory, UEM, Security IT i Monitoring IT. Eksperci prowadzący webinary – Mateusz Żurek i Stanisław Rogasik – zaprezentują możliwości tych rozwiązań, działających pojedynczo, jak i połączonych w większe ekosystemy. Tylko kompleksowe podejście i skupienie się na wszystkich obszarach procesu może przynieść wymierne korzyści dla organizacji. Zachęcamy do rejestracji na webinary MWT Solutions i tworzenia IT above the customer’s needs.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą MWT Solutions.