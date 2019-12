Najpopularniejszy elektryczny VW to e-Golf

Volkswagen w kwestii elektrycznych samochodów do tej pory zaklinał tylko rzeczywistość. Prawda jest taka, że w tym roku na rynek dostarczy około 70 000 takich samochodów i to wliczając w to również hybrydy typu plug-in. To tylko 20 000 sztuk więcej niż w roku 2018, więc chyba nikogo nie dziwi, że do tej pory spółka sprzedała w sumie zaledwie 250 000 zelektryfikowanych pojazdów. Wśród nich najpopularniejszy jest e-Golf, który znalazł 104 000 nabywców, a na dalszych miejscach Golf GTE (51 000 szt.) oraz Passat GTE (41 000 szt.). To daje pewną perspektywę na wyniki jakie osiąga Tesla, która walczy aby tylko w 4. kwartale 2019 roku sprzedać ponad 100 000 swoich pojazdów.