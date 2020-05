VLC na Androida NARESZCIE dorówna wygodą temu z iOS – dlaczego to tyle trwało?

VLC to aplikacja której chyba nie trzeba specjalnie przedstawiać. To odtwarzacz multimediów, który na swoją pozycję pracował latami — i jest multiplatformowym kombajnem, który od lat dla wielu jest naturalnym wyborem kiedy sięgają po aplikacje do odtwarzania wideo… i nie tylko. Jasne — w XXI wieku ustąpił u wielu miejsca Netflixowi, HBO Go i spółce — ale jego rola wciąż jest duża. I wszyscy którzy mają dość VLC na Androida mogą już otwierać szampana — najświeższa wersja beta aplikacji nareszcie robi porządek z irytującym interfejsem pamiętającym zamierzchłe czasy i z wygodą mającym wspólnego tyle… co nic.

VLC na Androida: nowy układ aplikacji to rzecz, na którą użytkownicy czekali latami

Menu z hamburgerem jest fajne i przydatne, ale gdy chcemy wejść do ustawień aplikacji albo… najzwyczajniej w świecie — korzystamy z niego od wielkiego dzwonu. Na co dzień dużo bardziej praktyczne są skróty na belce — najlepiej przypiętej do dolnej krawędzi ekranu. I tak od dawna już wygląda VLC na iOS — wersja androidowa jednak wciąż kurczowo trzymała się hamburgerowego menu… aż do teraz. Bo oto, jak informuje Android Police, w najświeższej wersji beta doczekała się przeniesienia zakładek wideo / audio / przeglądaj / playlist oraz more na sam dół aplikacji!

VLC na Androida jednak nie porzuca kompletnie rozsuwanej „szuflady” — tam skrywa kolejne opcje. Mimo wszystko nareszcie nawigacja w VLC będzie dużo wygodniejsza – to zmiany, o które użytkownicy prosili od dawien dawna. A skoro mowa o najpopularniejszej aplikacji do odtwarzania multimediów, do tego całkowicie darmowej, to aż szok, że tyle to trwało. Ile zajmie jej wyjście z bety? Cóż — to prawdopodobnie kwestia najbliższych kilku tygodnia, ale konkretnej daty jeszcze nie znamy. A jeżeli nie są Wam straszne wersje testowe — to możecie dołączyć do grupy beta testerów i już teraz cieszyć się nowym VLC!