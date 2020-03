Uwielbiam załatwiać rzeczy „w maszynach”, ale one też nie są idealne. I tworzą problemy, które załatwiane „osobiście” nie miałyby miejsca

Przeszedłem cały proces raz jeszcze, wybrałem wariant o złotówkę droższy i gotowe. Paczka nadana, dzień później odbiorca dzwonił z podziękowaniami, że już odebrał i wszystko dotarło w całości. Ja zaś rozpocząłem procedurę ubiegania się o zwrot tych nieszczęsnych 11,99 zł. Oczywiście cała ta historia nie wydarzyłaby się, gdybym precyzyjnie zmierzył paczkę, naturalnie jest to moja wina. Cała ta historia skłoniła mnie jednak do refleksji nad tym, że… gdyby nie maszyna, to by do tego nie doszło.

Pracownik na poczcie od razu policzyłby ile trzeba

Zawsze gdy wysyłam niewielkie koperty bąbelkowe z pudełkami CD / DVD / BD za pośrednictwem Poczty Polskiej, pracownicy przeciskają je przez te swoje magiczne miarki, by sprawdzić gabaryty — i dopiero wtedy wystawiają mi rachunek. Gdybym nadawał do paczkomatu, ale u kuriera, pewnie też by do tego nie doszło. Maszyny jednak rządzą się swoimi prawami i tam nie ma szans się potargować i zmienić czegoś na końcu. To ten sam rodzaj bezsilności, który odczuwa się przy rozładowanym smartfonie, gdy konduktor prosi o bilety. A ty masz go… no właśnie na urządzeniu, które potrzebuje tych kilku dodatkowych minut, by ożyć po podłączeniu do power banka. Albo gdy bilet utknie w maszynie i nie możesz ani przejść, ani wyjść, odjeżdża ci pociąg, gdy czekasz na obsługę stacji która pomoże go wydobyć z wnętrza bezdusznego urządzenia.