Podczas zbierania informacji do tego materiału skontaktowałem się z jednym z poszkodowanych, członkiem całkiem sporej grupy na Facebooku „Oszukani Przez Tip And Donation”. Zaznaczył on, że problemy z wypłatami zaczęły się w zeszłym roku. Z jego relacji wynika, że bez telefonicznych ponagleń nie było szans na przelanie zarobionych pieniędzy na własne konto. Nie dziwiły go już sytuacje, że pieniądze znikały z konta w usłudze, a nie pojawiały się w banku. Jeżeli ewentualnie pojawiały się na wskazanym koncie, to często dopiero po kilku miesiącach. W międzyczasie firma usunęła ze swojej strony informacje kontaktowe, zostawiając tylko formularz mailowy.

Sama grupa na Facebooku jest publiczna i przeglądając ją można natknąć się na przypadki, gdzie ludzie czekają już kilkanaście miesięcy na wypłaty, które (o ironio) zlecili w trybie express by jak najszybciej uzyskać swoje środki. Oczywiście, w wielu przypadkach, streamerzy nigdy nie zobaczyli swoich pieniędzy.

Tip and Donations – zalecamy się trzymać z daleka

Nie jestem prawnikiem, aby analizować umowę, jaką użytkownicy zawierają, korzystając z usług Tip and Donation, ale jestem pewien, że raczej nie ma w niej nic o oczekiwaniu kilka miesięcy na realizację przelewu, który nigdy nie będzie miał miejsca. Sam napisałem do firmy Tip and Donation z prośbą o oficjalne stanowisko i ustosunkowanie się do zarzutów, podejrzewam jednak, że tak jak w przypadku wiadomości od osób, które chciałyby zobaczyć swoje środki, moja wiadomość pozostanie bez odpowiedzi. Natomiast sposób działania firmy (brak kontaktu z klientami, ograniczenie formularza kontaktowego, brak jakiejkolwiek aktywności w social mediach) sugeruje, że albo firma jest w poważnym kryzysie, albo też – od samego początku była planowana jako przekręt i osoby, które obecnie mają tam swoje środki nie mają co liczyć, że je zobaczą.