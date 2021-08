Mogłoby się wydawać, że na przestrzeni ostatnich lat Google dołożyło większych starań by pilnować tego, co ląduje na wirtualnych półkach ich sklepu. Jak się jednak okazuje, nie jest wcale tak kolorowo.

Wciąż można trafić w sklepie Google na aplikacje, które niespecjalnie szanują nasze dane - jest trochę lepiej jeśli chodzi o szkodliwe oprogramowanie, co daje nadzieję, że nie korzystając z zewnętrznych repozytoriów nie zainfekujemy smartfona. Jeśli chodzi natomiast o scam wyciągający od użytkowników pieniądze, Google wydaje się nie panować nad sytuacją. Kryptowaluty to wciąż gorący temat, szczególnie jeśli mówimy o zarabianiu na kopaniu. Amerykańska firma zbanowała właśnie osiem appek, które wyciągały od ludzi pieniądze nie dając obiecanych mechanizmów do kopania. Wygląda też na to, że najpierw ktoś musiał je odnaleźć i opisać, bo inaczej właściciel najpopularniejszego sklepu z aplikacjami na Androida nie kiwnąłby nawet palcem.