Nowe przepisy są… niesprawiedliwe

W myśl nowych przepisów pieszy miał mieć pierwszeństwo również przed przejściem dla pieszych, ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym miało być zrównane do 50 km/h przez całą dobę (teraz od 23:00 do 5:00 rano jest to 60 km/h), a kierowcom miałoby być zabierane prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h również poza terenem zabudowanym. O ile pierwszeństwo pieszych wzbudzało spore kontrowersje już na samym początku, o tyle dwa pozostałe punkty wyglądały na praktycznie pewne. Teraz okazuje się, że nie dla wszystkich.

Projekt ustawy był już gotowy na początku roku, ale został wstrzymany do dalszych konsultacji między resortowych zanim trafi do Sejmu. Mamy wrzesień i wreszcie dowiedzieliśmy, kto ma do niego obiekcje. Okazuje się, że Ministerstwo Sprawiedliwości uważa nowe przepisy za nomem omen niesprawiedliwe. Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h, oznacza przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 100%. Jednak ta sama reguła na autostradzie oznacza przekroczenie tylko o 36%, a na drodze ekspresowej o niespełna 42%. Zdaniem ministerstwa to niesprawiedliwe, bo wszędzie powinno to być 100%. Czyli aby stracić prawo jazdy na autostradzie trzeba jechać ponad 280 km/h, na drodze ekspresowej odpowiednio ponad 240 km/h, a na normalnych drogach poza miastowych, aż 181 km/h. Czy tylko mi się wydaje, że to byłby martwy przepis?

Biorąc pod uwagę, że zdecydowana większość samochodów nie jest w stanie osiągnąć prędkości 200 km/h, a te które mogą to zrobić i tak mają ograniczenie do 250 km/h, to wprowadzenie takiego przepisu byłoby pośmiewiskiem dla całego świata. Już 180 km/h na normalnej drodze krajowej wydaje się nieosiągalne ze względu na czynniki obiektywne, jak chociażby ruch innych samochodów. Po co wprowadzać przepis, którego nie da się egzekwować.