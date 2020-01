Pas jest najlepszą ochroną dla kierowcy i pasażerów, we współpracy z prawidłowo ustawionym zagłówkiem i poduszką powietrzną. Zagłówek chroni szyję przed bardzo niebezpiecznymi i bolesnymi urazami w razie gwałtownego odchylenia głowy do tyłu, a poduszka chroni głowę i klatkę piersiową przed uderzeniem w kierownicę, deskę rozdzielczą lub słupek przedni; jednak podstawą bezpieczeństwa są dobrze zapięte pasy! Utrzymają w pozycji bezpiecznej każdego zapiętego nawet podczas dachowania pojazdu lub innych niekontrolowanych ruchów.

Niestety w Polsce mniej niż połowa podróżujących osób nie zapina pasów również z tyłu pojazdu, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla tych, którzy podróżują z przodu, nawet jeśli sami mają zapięte pasy. W przypadku zderzenia pasażer na tylnym siedzeniu bez pasów mógłby przełamać oparcie przedniego fotela i zmiażdżyć tę osobę z przodu.

Policja jako przykład do naśladowania podaje tu Francję, gdzie pasy zapina 97% osób podróżujących z przodu i 68% na tylnych siedzeniach, co jest zdecydowanie lepszym wynikiem niż w Polsce. Przekłada się to też na liczbę śmiertelnych wypadków, średnio w Polsce na 100 wypadków ginie 12 osób, a średnia europejska wynosi 3 osoby.

Wracając jeszcze do samej akcji FREE NOW i Fundacji Hołowczyca, promować ją będzie powyższy teledysk, ale będą też wymierne korzyści dla osób, które zechcą w niej wziąć udział. Za zdjęcie pokazujące jak jedziemy z zapiętymi pasami w taksówkach FREE NOW udostępnione pod tym teledyskiem na profilu FB FREE NOW, otrzymacie kod na 10 zł na kolejny przejazd. Dodatkowe 10 zł dostaniecie za instastories z bumerangiem z zapiętymi pasami w ich taksówkach, oznaczone @freenow.pl i hasztagiem #pasointeligencja.

Źródło: FREE NOW/Policja.pl