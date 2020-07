To chyba największy i najbardziej skuteczny atak hakerski na Twittera w historii, który z pewnością zmieni nie tylko ten serwis, ale cały Internet. Przez ostatnie lata przyzwyczailiśmy się już do fake newsów czy fake kont na portalach społecznościowych i manipulacji dokonywanych przez nie, które potrafiły wpływać nawet na wyniki wyborów w wielu krajach.

Przejęcie najbardziej znanych kont i wyłudzenia pieniędzy tym sposobem od niczego nie podejrzewających użytkowników Twittera to nowy poziom ataku, który może wpłynąć na postrzeganie internautów tego, co publikuje się w sieci na długie lata.

Przejęte zostały następujące konta:

Na wyżej wymienionych kontach po ich przejęciu zaczęły się pojawiać wpisy zachęcające do przesyłania bitcoinów na adres portfela hakerów z obietnicą podwójnego zwrotu z „inwestycji”. Do teraz udało się w ten sposób oszukać internautów na kwotę ponad 118 tysięcy dolarów.

Jak do tego doszło? Twitter tłumaczy ten bezprecedensowy incydent tym, iż hakerzy przy użyciu socjotechniki zaatakowali niektórych pracowników, prawdopodobnie pracujących zdalnie, a mających dostęp do wewnętrznych systemów Twittera.

We detected what we believe to be a coordinated social engineering attack by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020