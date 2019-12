„Tryb nocny” – korzystasz z niego codziennie. A może lepiej przestać?

Jednocześnie, niebieskie światło również powodowało pewne zmiany w rytmie dobowym, jednak były one znacznie mniejsze. Naukowcy stwierdzili więc, że korzystanie ze słabszych, „chłodniejszych” świateł w godzinach wieczornych może być lepsze dla rytmu dobowego organizmów. Oczywiście… mowa tutaj głównie o myszach, brakuje mi tutaj podobnych badań wśród ludzi. Co z tymi, którzy uważają, że rozwiązania takie jak night shift im pomagają? Czy mamy do czynienia ze zbiorowym, silnym efektem placebo?

Konkluzja badaczy jest prosta. Oto najlepsze rozwiązanie dedykowane higienie snu

Wiecie, co jest najlepszym sposobem na utrzymanie odpowiedniej higieny snu? Niekorzystanie z urządzeń elektronicznych z wyświetlaczami przed snem. To w sumie dziwne, bo ja na przykład mam ostatnio problem z zaśnięciem bez telewizora. Po prostu „coś musi grać” w momencie, gdy zasypiam. Ani to zdrowe, ani dla niektórych przyjemne. Co w momencie, gdy będę na wyjeździe i zabraknie mi „telewizora do grania w tle”?

W dalszym ciągu czekam na wyniki podobnych badań wśród ludzi – wykorzystanie myszy może i jest prostsze, mniej wymagające, ale nie jest w pełni dokładne. Mogłoby się okazać, że ludzie nieco inaczej reagują na poszczególne typy świateł i zwyczajnie lepiej w zestawieniu wychodzi bardziej „żółte” oświetlenie.