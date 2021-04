True crime podbija świat! To jedne z najpopularniejszych podcastów w aplikacji Empik Go

Podcasty na Empik Go od kulis

Czekać nas będzie więc nie lada gratka. Dotychczas Karolina Anna z różnych powodów nie mogła opowiedzieć wszystkich historii, które uznała za interesujące. Teraz nareszcie będzie mogła podzielić się nimi w formie podcastu na Empik Go. Przed nami także inna, niezwykle ciekawa premiera, której możecie się spodziewać już na przełomie kwietnia i maja.. Właśnie wtedy na Empik Go zadebiutuje podcast „Historie kryminalne”. Skąd to zamiłowanie słuchaczy do kryminalnych historii i jaką szansę tworzy to dla podcastów Empik Go – zapytaliśmy Pawła Hebę, Dyrektora Kreatywnego Empik Go.

Na czym polega i skąd wziął się fenomen historii true crime?

Paweł Heba: Chcielibyśmy znać odpowiedź na to pytanie. Masowa fascynacja opowieściami o zbrodni to temat wręcz akademicki, zajmują się nim psycholodzy i medioznawcy na całym świecie. Dokumentacja zbrodni jest tak stara jak cywilizacja: zapisy takie pojawiają się w historycznych dokumentach, literaturze, pieśniach i podaniach. Od połowy XX wieku żyjemy w erze informacji, co jeszcze nasiliło się w dobie rozwoju internetu. Opowieści o zbrodniach, zarówno te współczesne, jak i historyczne nie przestają fascynować.

Dlaczego lubimy sprawy morderstw? Dlaczego lubimy się bać i słuchamy takich podcastów?

Paweł Heba: Możemy tu stawiać tylko hipotezy. W grę wchodzi odwieczna fascynacja złem czy karmienie się emocjami podobnymi do tych, które przeżywają fani horrorów. Nie bez znaczenia jest na pewno fakt, iż true crime to bardzo często po prostu dobre historie – pełne zwrotów akcji, mocnych scen i budzących skrajne emocje finałów.