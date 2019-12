Nowego Yarisa miałem już okazję oglądać i muszę przyznać, że to spory postęp względem obecnego modelu, ale jeśli pierwsze zapowiedzi dotyczące Yarisa GR-4 się potwierdzą, to będzie to niemalże przełom na rynku. Oczywiście małych hot hatchy na rynku nie brakuje, jest świetna Fiesta ST od Forda, jest Polo GTI, ale to jednak nie to samo co planuje zrobić Toyota. Brytyjscy dziennikarze mieli już okazję nim jeździć i podają sporo bardzo ciekawych faktów. Począwszy chociażby od tego, że Yaris GR-4 będzie miał napęd na wszystkie koła oraz silnik o mocy powyżej 250 KM (prawdopodobnie około ~275 KM). To specyfikacja obecna w autach z segmentu C takich jak Ford Focus RS czy Honda Civic Type-R. A warto jeszcze dodać, że inżynierowie Toyoty skupili się głównie na ograniczeniu masy tego samochodu.