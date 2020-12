Toyota szykuje baterie ze stałym elektrolitem

Prawdopodobnie BZ3 jeszcze nie skorzysta z baterii ze stałym elektrolitem, ale Toyota chce być pierwszym producentem samochodów, który zaoferuje takie rozwiązanie na rynku. Prototyp podobno już powstaje i zobaczymy go w przyszłym roku. Według magazynu Nikkei, tego typu bateria powinna pozwolić na przejechanie 500 km, a jej naładowanie ma zając zaledwie 10 minut. Co więcej, stały elektrolit jest bezpieczniejszy niż ten płynny stosowany w obecnych bateriach litowo-jonowych, co też nie pozostaje bez znaczenia. Toyota obiecuje też większą gęstość energetyczną przy tej samej objętości co powinno wydatnie poprawić zasięg albo zwiększyć ilość miejsca w kabinie.

Japoński producent samochodów jest już obecnie właścicielem ponad 1000 patentów związanych w bateriami o stałym elektrolicie. Współpracuje też przynajmniej z dwoma innymi firmami, które mają rozpocząć produkcję i dostawy stałego elektrolitu w przyszłym roku. Początkowo nie będą to duże ilości, ale powinny pozwolić na budowę kilku prototypów. Tego rodzaju baterie mają spory potencjał, ale póki co jeszcze nikomu nie udało się ich wprowadzić do masowej produkcji. Gdy to nastąpi, auta elektryczne znacznie zyskają na atrakcyjności, szczególnie wśród osób, które podróżują na większe odległości. Trzymamy zatem kciuk aby wszystko poszło zgodnie z planem.